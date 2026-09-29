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Pazaryeri'nin eğitim öncelikleri bakanlık gündemine taşındı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin eğitim ihtiyaçları ve planlanan projeleri ile belediyenin önceliklerini görüşmek üzere Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le Ankara'da görüştü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nin eğitim öncelikleri bakanlık gündemine taşındı

Pazaryeri'den bakanlığa eğitim talepleri

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir takım temaslar için gittiği Ankara'da Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelerek ilçenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını aktardı. Görüşmede, Pazaryeri ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Bakan Tekin'e detaylı bilgi verildi.

Görüşmenin içeriği:

Toplantıda öncelikle ilçenin mevcut eğitim altyapısı, ihtiyaç duyulan destekler ve eğitimin kalitesini artırmaya yönelik projeler ele alındı. Başkan Tekin, belediyenin planladığı girişimler hakkında Bakanlığa sunum yaparak iş birliği ve destek beklentilerini paylaştı.

Başkanın değerlendirmesi:

Görüşmenin, ilçedeki hizmetlerin etkinleştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Zekiye Tekin, "İlçemizin eğitim ihtiyaçlarını ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e arz etme fırsatı bulduk. Gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli görüşme, ilçemizdeki hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi adına önemli bir adım oldu. Sayın Bakanımıza nazik misafirperverlikleri ve ilçemize olan destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Taraflar, görüştükleri konuların takipçisi olacaklarını belirtti; gelecek adımların, ilçeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik somut desteklerin değerlendirilmesi olacağı vurgulandı.

PAZARYERİ’NİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI BAKAN TEKİN’E AKTARILDI

PAZARYERİ’NİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI BAKAN TEKİN’E AKTARILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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