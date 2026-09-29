Dolar 48,9954 +0,02%
Euro 55,5829 -0,23%
Bist 12.442,33 -1,19%
Altın Gram 6.581,81 +0,24%
EUR/USD 1,1340 -0,28%
Brent Petrol 97,42 -0,42%
--°

İç piyasadaki arz fazlası yumurta fiyatlarına zam baskısını azaltıyor

ATSO Yumurtacılar Komitesi üyesi Mehmet Kumartaşlı, iç piyasadaki arz fazlası nedeniyle üretim maliyetleri artsa da kısa vadede yumurta fiyatlarının artmayacağını söyledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

İç piyasadaki arz fazlası yumurta fiyatlarına zam baskısını azaltıyor

ATSO üyeleri: kısa vadede fiyat artışı beklenmiyor

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı, üretim maliyetlerindeki yükselişe rağmen iç piyasada arz fazlası bulunduğunu belirterek, kısa vadede yumurta fiyatlarında zam beklenmediğini açıkladı.

iç piyasadaki arz fazlası:

Kumartaşlı, sektörde ihracata dayalı bir büyüme yaşansa da hâlihazırda iç piyasaya fazla ürün arz edildiğini vurguladı. Bu dengenin, maliyet artışlarının tüketiciye yansıtılmasını sınırladığını ifade eden Kumartaşlı, söz konusu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ancak tüketici açısından fiyat baskısının azalttığını belirtti.

Üretim maliyetlerindeki yükselişin sürdüğünü kaydeden Kumartaşlı, yem, enerji ve lojistik gibi kalemlerde görülen artışların üretici marjlarını daralttığını, ancak arz fazlasının kısa vadede fiyatların sabit kalmasında etkili olduğunu söyledi.

ihracatın rolü ve Suriye pazarı:

Kumartaşlı, ihracat kanallarının genişletilmesinin iç piyasadaki arz fazlasını azaltabileceğini vurguladı. Suriye pazarının sektör için önemine dikkat çeken Kumartaşlı, geçtiğimiz günlerde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye ziyaretinde yumurta ve gıda taleplerinin ele alındığını aktardı.

Yapılan görüşmelerin, farklı ülkelere yönelik satışların artırılması yönünde adımlar atılmasına zemin hazırlayabileceğini söyleyen Kumartaşlı, ihracatın artması halinde iç piyasadaki arz dengesinin olumlu yönde değişeceğini ifade etti.

Sonuç olarak, mevcut tabloda tüketicinin kısa vadede fiyat artışıyla karşılaşmasının beklenmediği; ancak üreticilerin maliyet baskısı altında olduğu ve uzun vadede ihracatın artırılmasının sektörün sürdürülebilirliği için kritik olduğu vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YUMURTACILAR MESLEK KOMİTESİ ÜYESİ MEHMET...

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YUMURTACILAR MESLEK KOMİTESİ ÜYESİ MEHMET KUMARTAŞLI, YUMURTA ÜRETİM MALİYETLERİNDE ARTIŞ YAŞANMASINA RAĞMEN İÇ PİYASADAKİ ARZ FAZLASI NEDENİYLE KISA VADEDE YUMURTA FİYATLARINA ZAM BEKLENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garanti BBVA dış ticarette maliyetleri öngören yeni paketleri hayata geçirdi
images

rıza seyyar, manisa ticaret borsası başkanlığı için aday olduğunu açıkladı
images

Beyaz pusula ile sahada: Sadıkoğlu'na ilgi artıyor
images

Besler döngüsel bereketle 2025 sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da ilk kez sergilenecek KAAN mockup'ı vatandaşların ilgisini topluyor

Yunusemre'de hizmet, yatırımlar ve personel artışı: başkan balaban özetledi

Selçuk İnan milli takıma destek çağrısı yaptı

Müdür Keleş'ten TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilere destek, yöneticilere takdir

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan