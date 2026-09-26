Yılmaz: Netanyahu hükümetinin söylemleri Türkiye'nin duruşunu sarsmaz

Yılmaz Elazığ buluşmasında hükümet politikalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen teşkilat buluşmasında kapsamlı bir konuşma yaptı. Yılmaz, konuşmasında Türkiye'nin son 23 yılda kaydettiği dönüşümü dört ana başlık altında ele aldı ve hem dış politika hem de iç politika gündemlerine dair değerlendirmelerini partililerle paylaştı.

Filistin vurgusu ve Netanyahu değerlendirmesi:

Dış politika ve Filistin meselesine ilişkin konuşurken Yılmaz, İsrail hükümetinin ve özellikle Netanyahu yönetiminin söylemlerine yönelik sert bir tutum sergiledi. Yılmaz, uluslararası mahkemelerde hakkında iddialar bulunan kişiler ve hükümetlerin Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin hiçbir değeri olmadığını belirterek, bunun iç siyasette sıkışmışlığı aşma çabası olduğunu kaydetti. Yılmaz, Netanyahu hükümetinin Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti’ne laf söylemesinin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur ifadesiyle bu görüşünü özetledi ve Türkiye'nin zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel diplomasiye katkısına da değinen Yılmaz, Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' söylemini daha adaletli bir dünya arayışının ifadesi olarak nitelendirdi. Yılmaz, Türkiye'nin hem savunma sanayisinde caydırıcı gücünü artırdığını hem de barışçıl diplomasiyle sorunları masada çözme çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Konuşmada Türkiye'nin bölgedeki rolü, yeni ittifak arayışları ve istikrar limanı olma kimliği tekrar vurgulandı.

Ekonomi, büyüme ve ihracat rakamları:

Yılmaz, konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomi verilerine ayırdı ve 2002'den bu yana kaydedilen ekonomik büyümeyi sayısal verilerle açıkladı. 2002 yılında ülke ekonomisinin 238-239 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatan Yılmaz, yıl sonunda milli gelirin 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. İhracatın geçmişte 36 milyar dolar düzeyinde olduğunu, bugün mal ihracatının 280 milyar doları aştığını ve hizmet ihracatının ise 125 milyar dolar seviyesine geldiğini belirtti; mal ve hizmet ihracatının toplamının yaklaşık 405 milyar dolar ettiğini kaydetti.

Yılmaz ayrıca Türkiye'nin satın alma gücü paritesiyle dünyada 11. büyük, nominal bazda ise 16. büyük ekonomi konumunda olduğunu hatırlattı. Enflasyonun bu dönemin en önemli meselesi olduğunu kabul eden Yılmaz, bu sorunun önceliklendirildiğini ve aşama aşama düşürüldüğünü söyledi.

Demokratikleşme, sosyal dönüşüm ve yeni anayasa hedefi:

AK Parti döneminde vesayetçi yapıların tasfiye edilmesini partinin önemli kazanımlarından biri olarak nitelendiren Yılmaz, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında yaşanan dönüşümleri anlattı. OECD PISA sınavlarında üç alanda puan artışı sağlayan birkaç ülkeden biri olduklarını, sağlık sistemi sayesinde dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye sağlık hizmeti için talep geldiğini vurguladı. Elazığ'da temeli atılan 800 yataklı modern hastane örneğini somut gelişme olarak gösterdi.

Yılmaz, Türkiye'yi "darbe anayasası ayıbından" kurtarma hedefinden söz ederek yeni anayasa konusunda geniş bir toplumsal ve siyasi uzlaşma gerektiğini belirtti. Sivil iradenin hakim olduğu, kimlik ve inanç özgürlüklerinin daha rahat yaşandığı bir Türkiye hedefinin altını çizdi ve temel bir uzlaşıyla daha demokratik ve günün ihtiyaçlarına cevap veren bir anayasanın hazırlanacağını ifade etti.

Savunma sanayi ve bölgesel diplomasi:

Konuşmanın savunma sanayi bölümünde Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda küresel ölçekte söz sahibi ülkeler arasına girdiğini söyledi. Geçen yıl 10 milyar dolardan fazla savunma ihracatı gerçekleştirdiklerini ve dünyada ihracatçı ülkeler sıralamasında önemli bir konuma yükseldiklerini belirtti. Diplomatik etkinliğe de değinen Yılmaz, Türkiye'nin dünya genelinde çok sayıda diplomatik misyonu bulunduğunu ve Afrika, Körfez, Kafkasya ile Orta Doğu coğrafyalarında istikrar için aktif diplomasi yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında örnek teşkil eden Mekke İttifakı Anlaşması'nın bölgesel caydırıcılığı artıran önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yılmaz'ın Elazığ buluşmasında aktardığı mesajlar, dış politika hassasiyetleri, ekonomik büyüme rakamları ve demokratik dönüşüm hedefleri etrafında birleşti. Konuşma, partililere hem iç hem dış politika ekseninde iddialı bir vizyon sundu ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlara dair beklentileri ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: “ NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE LAF SÖYLEMESİNİN HİÇBİR KIYMETİHARBİYESİ YOKTUR"