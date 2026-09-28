Zeytinburnu’nda alacak tartışması kanlı bitti: amcası çekiç ve sopayla darp edildi

Olayın gelişimi:

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Maltepe Caddesi nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Bedir El Hac (26), alacak meselesi yüzünden aralarında sorun olduğu abisinden gelen telefon üzerine apartmanda görev yaptığı evden aşağı indi. Bu sırada abisi M.E.H. ile birlikte gelen yakınları araçlarından inerek El Hac a saldırdı. Olay yerinde bulunan kişilerin, mağdura çekiç ve sopalarla vurduğu, abinin elinde bıçak olduğu yönünde iddialar bulunuyor.

Çevredekilerin müdahalesine rağmen uzun süre darp edilen El Hac, bir motokuryenin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı ve arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Olay anına ait görüntülerde saldırının kısa sürede ve çok sayıda kişi tarafından gerçekleştirildiği görülüyor.

Mağdurun durumu ve şikayeti:

Hastanede tedavi gören Bedir El Hac ın başına 12 dikiş