12. Ajyal Film Festivali'nde Kadın Yönetmenlerden Güçlü Anlatımlar

12. Ajyal Film Festivali'nde Kadın Yönetmenler Sahnede

Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından düzenlenen 12. Ajyal Film Festivali'nde, kadın yönetmenler dikkat çekici hikayeleriyle sahnede. Festivalde, 'Kadın Bakışı' etkinliği öne çıkarken, Tunus asıllı Fransız yönetmen Hind Meddeb, "Sudan, Remember Us (Sudan, Bizi Hatırla)" belgeselini tanıttı. Meddeb, Sudan devrimini şiirsel bir anlatımla ele aldığını belirtti.

Şiir, Sudanlılar İçin Hayat Meselesi

Meddeb, Sudan'daki devrimleri takip ettiğini ve sanatın devrimle birlikte bir patlama yaşadığını ifade ederek, "Sanat, devrimle birlikte patlama yaşadı ve gençler benim kameram aracılığıyla dünyayla konuştular" dedi. Ayrıca Sudanlıların polis şiddetine karşı şiiri kullandığını vurgulayarak, "Şiir, bugün Sudanlılar için bir yaşam ve ölüm meselesi" şeklinde konuştu.

İranlı Yönetmenden Güncel Hikaye

İranlı yönetmen Marjan Khosravi, "Bir Kabile için Ağıt" filminde gerçek hayattan ilham aldığını belirtti. Khosravi, filmin bir kadının şehir merkezine yerleşme çabalarını anlattığını söyledi. "Bu kadın; mirasını, kültürünü ve sanatını seviyordu. Teknolojik gelişmelerin göçebe halkların kültürel mirasını icra etmesini engellemesinden dolayı üzgündü" dedi.

Değişimde Korku ve Umut

Tunus asıllı Kanadalı yönetmen Meryam Joobeur, "Kime Aitim" filmi üzerinden Tunus Devrimi sonrasında yaşanan değişimi ele aldı. Joobeur, "Dünyayı değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizden başlamalısınız" diyerek evrensel bir durumdan bahsetti. Kendisi ayrıca, aşırı dindarlık ve özgürlük arasındaki dengenin önemine değindi.

Joobeur'un 74. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'ya aday gösterilen "Kime Aitim" filmi, savaş sonrası hayatı altüst olan Aicha'nın hikayesini anlatıyor.

