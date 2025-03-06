Emine Erdoğan: 'AK Parti Kadın Kollarının Başarısı Emsalsizdir'

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları iftarında güçlü bir mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında önemli ifadelerde bulundu. Programa katılan Erdoğan, "AK Parti Kadın Kollarının başarısı emsalsizdir, tarihidir." diyerek, kadınların siyasi hayattaki rolüne dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İftar programında tüm katılımcıların ramazanını kutlayan Emine Erdoğan, bu buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. "Biz burada, öz ailemiz saydığımız kardeşlerimizle bir aradayız," diyen Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Kadınların Siyasi Gücü

Emine Erdoğan, konuşmasında, "Dünya siyasi tarihinde kadınların bu kadar ön planda olduğu bir davayı yüklenip omuzlarında taşıdıkları ikinci bir örnek yoktur." diyerek AK Parti Kadın Kolları'nın rolünü öne çıkardı. Özellikle, cumhurbaşkanının sürekli olarak kadınların katkısına değindiğine işaret eden Erdoğan, bu başarıda AK Parti'li kadınların büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Hizmet ve İletişim Üzerine Önemli Noktalar

Partinin, tüm mensuplarıyla milletin sorunlarını düşünerek hareket etmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, halkla kurulan iletişimin önemine dikkat çekti. "Dilimizde ve eylemlerimizde uyum ve tutarlılık olmasının ne kadar önemli olduğunu anlayalım," diyen Emine Erdoğan, iletişimde sıkı bir bağlılık geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

2053 ve 2071 Hedefleri

Emine Erdoğan, AK Parti'nin geleceği için büyük hedefler koyduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın tarihini, ortak şuuruyla yazacağız," dedi. Yıllar içinde elde edilen başarıların, tıpkı meyvesi çok olan ağacın dalının eğilmesi gibi, alçakgönüllülükle karşılanması gerektiğini ifade etti.

Kadınların Yerinin Güçlü Olması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ramazan mesajlarını paylaşarak, kadınların tüm haklarını korumak konusunda kararlılıklarını yeniden teyit etti. Ercan, kadınların siyaset sahnesinde daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.

İftar programında yapılan video gösterimi ve müzik dinletisinin ardından dualar edildi. Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Çeşitli başkan yardımcısı ve milletvekillerinin de yer aldığı bu anlamlı program, AK Parti Kadın Kolları'nın kararlılığını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.