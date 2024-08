18 Ağustos 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM / 18 Ağustos 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman ilinde Valilik ziyareti gerçekleştirecek ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas'taki Eğriçimen Yaylası'nda düzenlenen festivale iştirak edecek. (14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Lübnan sınırındaki gerilim gelişmeleri izlenmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bolu ve Karabük'teki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Mahmut Bey Stadı'nda Bağcılar Futbol-Voleybol Turnuvası'nın kapanış etkinliğine katılacak. (17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Gaziantep FK-Samsunspor karşılaşmaları devam edecek. (İstanbul 19.15 / 21.45, Gaziantep 21.45) (Fotoğraflı) Trendyol 1. Lig ikinci haftasında Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor, Gençlerbirliği-Boluspor, Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük ve Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçları yapılacak. (Ankara 17.00 / 19.15, Çorum 19.15, Şanlıurfa 21.45) (Fotoğraflı) Peru'da devam eden FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaşacak. (Lima 22.00) (Fotoğraflı) MotoGP Avusturya Grand Prix etkinliği gerçekleştirilecek.

