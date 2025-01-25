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Cidde'de İslam Sanatları Bienali 2023 Başladı

İslam Sanatları Bienali'nin ikinci edisyonu, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda açıldı. 600 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:01
Cidde'de İslam Sanatları Bienali 2023 Başladı

Cidde'de İslam Sanatları Bienali 2023 Başladı

Suudi Arabistan'da sanat ve kültürü desteklemek amaçlı kurulan Diriyah Bienali Vakfı tarafından düzenlenen İslam Sanatları Bienali'nin ikinci edisyonu, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Batı Hac Terminali'nde görkemli bir açılışla başladı.

Etkinliğin Teması ve İçeriği

Bu yılki etkinliğin teması, "Ve Arasındaki Her Şey / And All That Is In Between" olarak belirlendi. Etkinlik kapsamında, İslami kültürlere ait tarihi objeler ile çağdaş sanat eserleri bir araya getirilerek, inancın duygu, düşünce ve üretim yoluyla nasıl deneyimlendiği keşfedilmeye çalışılmaktadır. Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Louvre Müzesi, Victoria & Albert Müzesi gibi prestijli kurumlar, bu etkinlikteki koleksiyonlarıyla yer alıyor.

Diriyah Bienali Vakfı'nın Açıklamaları

Etkinliğin açılışında konuşan Diriyah Bienali Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Aya Al-Bakree, Suudi Arabistan'da kültürel etkinlikler alanında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, Suudi sanatçılarının uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü bildirdi. Al-Bakree, "İlk edisyona 600 binden fazla sanatsever katıldı. Bu yıl ise 30'dan fazla koleksiyondan gelen 500'den fazla nesneyi ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Sanatın Derinliklerine Yolculuk

Bienalin artistik direktörlüğünü üstlenen Julian Raby, burada sergilenen eserlerin yaratılışı farklı açılardan ele alarak, "Kuran-ı Kerim'de övgü, sıklıkla tekrar eden bir kavramdır" dedi. Eserlerin, insanın güzellik karşısında düşündüğü ve ürettiği süreçleri de yansıttığını belirterek, "Bu süreç, hissetme, düşünme ve yaratma döngüsünü içeriyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Katılım

Etkinliğe, Danimarka, Mısır, Fransa, Yunanistan, Endonezya, İtalya, Kuveyt ve daha birçok ülkeden 30’dan fazla uluslararası kurum katkı sağlıyor. Bienalde, Nour Jaouda, Charwei Tsai, Imran Qureshi gibi sanatçıların eserleri de sergilenecek.

İlgili Temalar ve Hedefler

Yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan etkinlik, "Albidaya, Almadar, Almuqtani, Almidhallah, Almukarramah, Almunawwarah ve Almusalla Ödülü" gibi 7 ana bileşenden oluşuyor. Bu bienal, Suudi Arabistan’ın sanatsal ve kültürel dönüşümüne katkı sağlamak ve kültürel diyalogları teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Diriyah Bienali Vakfı, İslam Sanatları Bienali'nin ikinci edisyonunda 600 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflemektedir.

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