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FBI, Çin Bağlantılı Aktörlerin Geniş Siber Casusluk Kampanyasını Açıkladı

FBI, Çin ile ilişkili aktörlerin ABD hükümetine yönelik ciddi bir siber casusluk kampanyası yürüttüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:35
FBI, Çin Bağlantılı Aktörlerin Geniş Siber Casusluk Kampanyasını Açıkladı

FBI, Çin ile İlişkili Siber Casusluk Ağı Ortaya Çıktı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin ile bağlantılı aktörlerin geniş ve ciddi siber casusluk kampanyası kapsamında ABD hükümeti çalışanlarını hedef aldığını açıkladı. Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) ile ortak yapılan açıklamada, "Çin'in ticari telekomünikasyon altyapısını hedef almasına" dair önemli bilgilere yer verildi.

Telekomünikasyon Ağlarına Erişim Sağlandı

Yapılan incelemeler sonucunda, Çin ile bağlantılı aktörlerin, hükümet faaliyetlerinde yer alan sınırlı sayıdaki kişinin özel iletişimlerine ulaşmak amacıyla birden fazla telekomünikasyon şirketinin ağlarına erişim sağladıkları tespit edildi. Açıklamada, tam olarak kimlerin hedef alındığına dair bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kampanyanın Kapsamı Araştırılıyor

FBI ve diğer ABD kurumları, bu casusluk kampanyasının tam kapsamını araştırmaya devam ediyor. 25 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD hükümetinin, Çin Halk Cumhuriyeti ile bağlantılı aktörler tarafından ticari telekomünikasyon altyapısına izinsiz erişimi incelediği belirtildi.

FBI, Hedefleri Araştırıyor

The New York Times gazetesi, 25 Ekim'de bilgisayar korsanlarının Donald Trump ve James David Vance'in telefonlarını hedef aldığını öne sürdü. Ancak, şu ana dek bu isimlerin dinlendiğine dair herhangi bir kanıta ulaşılamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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