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İşgal Altındaki Batı Şeria'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Batı Şeria'da, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:26
İşgal Altındaki Batı Şeria'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli camilerinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı icra edildi. Cuma namazının ardından kılınan bu namazda, katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

Sosyal Tepkiler ve Hutbelerdeki Vurgular

Hutbelerde, son on yılda Filistin sembollerini ve liderlerini hedef alan suikastlerden bahsedilerek, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları kınandı. Ayrıca, bu tür saldırıların bir an önce uluslararası toplumun çabalarıyla durdurulması gerektiği vurgulandı.

Heniyye'nin Tahran'daki Suikastı

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı, Heniyye'nin kaldığı konuta yönelik bir saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi, suikastın sorumlusunun İsrail olduğunu iddia ederken, İsrailli yetkililer ise konuya dair açıklamalarda bulunmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak göreve başlamıştı.

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