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Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi

Paris'te düzenlenen gösteride Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:17
Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi

Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin'e destek vermek amacıyla geniş katılımlı bir gösteri gerçekleştirildi. Göstericiler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik süregelen saldırılarına karşı seslerini yükseltti.

Göstericilerin Talepleri

Filistin destekçileri, Tel Aviv hükümetinin Gazze'ye yaptığı saldırılara acilen son vermesini talep etti. Kalabalık, 'İşgalci İsrail'i boykot et', 'Soykırım Olimpiyatları' ve 'Yaşasın Filistin halkının direnişi' yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca, kefiye takan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile eyleme katıldılar.

Sarah'ın Duygusal İfadesi

Göstericilerden biri olan Sarah, eylemde sergilediği performans ile dikkat çekti. Gazze'de bebeklere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırıları tasvir etmek için, üzerinde kırmızı boya bulunan bebek kıyafetlerini, doktor önlüğünü ve basın yeleğini ipe astı. Ayrıca kafası ve uzuvları olmayan oyuncak bebekler sergiledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sarah, 'Soykırıma, Filistin'deki etnik temizliğe ve dünyanın en ahlaksız ordusuna tepki göstermek için buradayım.' dedi. Daha sonra, 'Bu, İsraillilerin suç okyanusunda bir su damlasını temsil ediyor gerçekten.' şeklinde ifade etti.

Gözlemler ve Duygular

Sarah, çalışmasının, Gazze ile ilgili gördüğü dehşet verici görüntülere benzediğini belirtti ve 'Çocuğunun kafasız bedeni taşıyan bir babanın ve kafası olmayan çocuğuna bakan bir annenin dramı inanılır gibi değil.' dedi. Ayrıca, Gazzeli annelerin ölen çocuklarını kemiklerinden tanımaya çalıştığını ifade ederek, 'Şu an gördüğümüz şey; kendi soykırımını her gün kayıt altına alan, her gün 'yardım edin' diye feryat eden bir halk ve kimse harekete geçmiyor.' sözleriyle duygularını aktardı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet...

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet...

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet...

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet...

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet...

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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