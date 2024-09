Rekabet Kurulu'ndan Devralmalara Onay: Getir ve Diğer Şirketler

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Onaylar

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırarak çeşitli işlemlere onay verdi. Kurul, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ’nin hisselerinin tamamının Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Millenicom ve Albaraka İlişkisi

Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞnin hisselerinin Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınmasının uygun bulunduğu açıklandı.

Uluslararası Devralmalar

DS Smith Plc’nin kontrolünün International Paper Company üzerinden devralınmasına izin verildi. Ayrıca, Diniz Holding AŞ ve Grupo Antolin Irausa SA tarafından ortak kontrol edilen Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait hisselerin bir kısmının Diniz Holding AŞ tarafından devralınması da uygun görüldü.

ALLETE ve Global Infrastructure Partners İşbirliği

ALLETE, Inc.’nin ortak kontrolünün, Global Infrastructure Management, LLC tarafından yönetilen Global Infrastructure Partners V Fonları ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınmasına izin verildi.

Bharat Serums ve Mankind Pharma

Bharat Serums and Vaccines Ltd.’nin kontrolü Mankind Pharma Ltd. tarafından devralınmasının uygun bulunduğu bildirildi.

Getir'in Devri Onaylandı

Özellikle dikkat çeken bir başka onay ise Getir Perakende Lojistik AŞ’nin mülkiyetinin dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemiydi. Bu karar, Getir'in yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak kamuoyuna duyurulmuştu. Yeni yapı yapısında, şirketin pazar ve yemek teslimat işlerine dair çoğunluk hissesinin Mubadala tarafından devralınması onaylandı. Getir’in kurucularının, e-ticaret ve mobilite gibi diğer iş alanlarında azınlık hissesi bulunmaya devam ederken, söz konusu çoğunluk hisseleri de kuruculara geçecek.