Sanatseverler İçin Unutulmaz Hafta: Film Festivalleri ve Konserler Kapıda

Dünya Genelinde Sanat Dolu Bir Hafta

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta film festivalleri, sanat fuarları, kon serler ve film gösterimleri gibi geniş yelpazede etkinlikler sanatseverleri bekliyor.

Lükslemburg Antika ve Sanat Fuarı

29 Ocak’ta başlayacak olan "Lükslemburg Antika ve Sanat Fuarı", antika ve çağdaş sanat eserlerini sergileyerek 5 bin yıllık kültürü bir araya getirmeyi hedefliyor.

The Other Art Fair Melbourne'de

30 Ocak’ta Melbourne'de düzenlenecek "The Other Art Fair", yeni ve yükselen sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Artgeneve Cenevre'de

Her yıl Cenevre Gölü bölgesinde gerçekleştirilen "Artgeneve", 30 Ocak’ta çağdaş sanat eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Yıldızlarla Dolu Konserler

Piyanist Fazıl Say, 1-8 Şubat tarihleri arasında ABD genelinde müzikseverlerle buluşacak. Say, ilk konserini 1-2 Şubat'ta Baltimore'da, ardından ise 4 Şubat'ta Chicago'da, 6 Şubat'ta Philadelphia'da, 7 Şubat'ta Washington'da, ve 8 Şubat'ta New Jersey'de gerçekleştirecek.

Alman keman virtüözü Andre Rieu, 29 Ocak'ta Hamburg'da başlayarak; Berlin, Rostock ve Hannover gibi şehirlerde konserler verecek.

Suriye asıllı müzisyen Assala Nasri, 31 Ocak'ta Katar'ın Doha kentinde sevenleriyle bir araya gelecek.

Amerikalı rock grubu Pantera; 31 Ocak'ta Slovenya'nın Ljubljana şehrinde ve ardından Çek Cumhuriyeti ile Macaristan'da konserlerine devam edecek.

Film Festivalleri ve Vizyona Girecek Filmler

Bağımsız ve deneysel filmlere odaklanan "Uluslararası Rotterdam Film Festivali" 30 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat'a kadar sürecek.

Belçika'nın Ostend kentinde 31 Ocak'ta Ostend Film Festivali gerçekleşecek. Türkiye'den birçok ünlü ismin katıldığı Sundance Film Festivali ise 2 Şubat'a kadar devam edecek.

ABD'de 31 Ocak'ta vizyona girecek olan "Companion", Drew Hancock'un yazıp yönettiği bir bilim kurgu ve korku filmi. Kristen Stewart ve Steven Yeun’un başrolünde olduğu "Love Me" de aynı gün gösterime girecek.

Gerilim filmi "Valiant One" ve suç komedi tarzındaki "Lake George" da 31 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. 2 Şubat'ta ise "Game of Power" vizyona girecek.

Bu haftanın birbirinden özel etkinlikleri, sanatseverler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor!