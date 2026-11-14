Akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyondan takım çantası çalanlar güvenlik kamerasında

Olay, akaryakıt alma bahanesiyle gerçekleştirildi

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 10 Kasım günü meydana gelen olayda, akaryakıt almaya gelen iki şüpheli park halindeki kamyona yönelerek araçtaki takım çantasını alıp bölgeden uzaklaştı.

Olayın gelişimi:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, istasyona gelen V.C.T. ve H.S. isimli şüphelilerin önce yakıt aldığı, ardından kamyona yönelip kasada bulunan çantayı aldıkları görülüyor. Hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kamera kayıtları ve yapılan incelemeler sonucunda iki şüpheliyi tespit etti.

Soruşturma ve adli süreç:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamada V.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, soruşturmanın yönlendirilmesinde belirleyici olurken, kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sonucu şüphelilerin yakalanması sağlandı.

Akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyondan takım çantası çalan hırsız kamerada