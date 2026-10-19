Amasya’daki kuyumcuda çelik kasada 5 adet F serisi 1 dolarlık banknot bulundu

soruşturmada ele geçen banknotların ayrıntıları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında, Amasya merkezdeki bir kuyumcuda yapılan aramada 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Banknotların tamamının F serisi olduğu, bunlardan ikisinin çok eski tarihli, üçünün ise yeni tarihli olduğu tespit edildi. Operasyon, karanlık para trafiği, şaibeli kuyumculuk işlemleri ve usulsüz hisse devirleri iddiaları çerçevesinde yürütüldü.

buluntu yeri ve muhafaza koşulları:

Arama, şüpheli Hüseyin Uysal’ın yüzde 25 ortağı olduğu Amasya merkez Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak adresinde faaliyet gösteren "Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti." adlı iş yerinde gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, ziynet eşyalarının sergilendiği tezgâhın altındaki çelik kasada 5 adet 1 dolarlık banknot bulundu. Kasada yalnızca F serisi banknotların yer alması ve başka seride 1 dolarlık notların çıkmaması soruşturmanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

şüphelinin ifadeleri ve soruşturmanın kapsamı:

Savcılık işlemleri kapsamında ifadesi alınan Hüseyin Uysal, paraları hatırlamadığını belirterek söz konusu banknotları müşterilerden aldığını öne sürdü. Uysal, paraların müşterilerden hangi tarihlerde alındığına dair bir beyanda bulunmadı ve F serisi banknotların kasada neden saklandığı konusunda açıklık getirmedi. Habere konu banknotların üçünün yeni tarihli olması, bazı değerlendirmelerde örgütün yeni yapılanma faaliyetleriyle ilişkilendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında ele geçirilen bu bulgular, daha önce FETÖ soruşturmalarında gündeme gelen F serisi 1 dolarlık banknotlar bağlamında da inceleniyor. Soruşturma, örgüt bağlantıları, mali hareketler ve kuyumculuk işlemlerine ilişkin şüpheli transferlerin aydınlatılmasına yönelik olarak sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER