Soruşturmanın kapsamı ve yürütülmesi:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma iddiaları kapsamında çalışma başlattı. Bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi ve operasyonlar Antalya ile Konya'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Soruşturmada ilk etapta 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; operasyonla 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya daha sonra 4 şüphelinin daha dahil edilmesiyle şüpheli sayısı 24'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli savcılığa sevk edildi ve ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine yönlendirildi.

Tutuklamalar ve adli kontrol kararları:

Nöbetçi hâkimlik, şüphelilerden 21'inin tutuklanmasına karar verdi; diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö. ile belediye müdürleri ve çeşitli görevliler yer aldı.

Tutuklanan isimler ve görevleri:

Tutuklananlar arasında; eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö., Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D. ve Mali Hizmetler Müdürü F.V., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A. yer aldı. Ayrıca Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., Kent Grup Lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K. ile Y.N., H.C., F.U. ve H.K. de tutuklandı.

Adli kontrolle serbest bırakılanlar ve iddialar:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan üç şüpheli; Kepez Belediyesi Özel Kalem çalışanı A.B.S., Kepez Belediyesi İhale Servis Müdürü R.E. ve Y.Ç. olarak kaydedildi. Soruşturma kapsamında, eski başkan Erdal Ö. ile emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S.'nin rüşvete aracılık ettiği, Y.N.'nin ise belediye başkanı adına rüşvet aldığı iddia edildi. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve adli kontrolle serbest bırakılan özel kalem çalışanı A.B.S.'nin de rüşvet aldığı ileri sürüldü.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kullandıkları dijital materyallere el konuldu ve delil incelemeleri sürüyor.

KEPEZ BELEDİYESİ (ARŞİV)