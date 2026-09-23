Araban'da bin yıllık ağaçların yeşil altın hasadı başladı

tören ve katılımcılar:

Gaziantep’in Araban ilçesinde, “yeşil altın” olarak anılan Antep fıstığının 2026 hasat dönemi başladı. Hasat, Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun tarafından organize edilen Antep Fıstığı toplama ve tanıtım programının ardından gerçekleştirildi.

Programa Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Aslan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ramazan Kartal ile çok sayıda çiftçi katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, hasadın üreticilere ve bölge ekonomisine katkısına vurgu yapıldı.

Gerçekleştirilecek hasadın vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Araban İlçesi Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, "Memleketimiz Araban’da ilk fıstık hasadı için vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bereketli olsun, Allah işinize gücünüze kolaylık versin. İnşallah seneye de burada nice fıstık hasatlarında bir arada bulunuruz, her zaman bu toprakların emekçileri sahipleri olarak buradaki vatandaşlarımızla beraber iyi günde kötü günde devletimizin vazifelisi olarak bir arada olacağız. Allah nasip ederse Araban’ımızın fıstığını da gelecek yıllarda tanıtımını, ilgi ve alakayı artıracak düzeye getirmek için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Bu konudaki asıl görevli alan Ziraat Odası Başkanımız ve İlçe Tarım Müdürlüğüdür, onlarda üzerlerine düşen tüm emeği gayreti göstereceklerine inanıyorum" dedi.

üretim ölçeği ve tarihî ağaçlar:

Arabanlı üreticilerin uzun soluklu fıstık kültürü programın odağındaydı. Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, bölgedeki hasat takvimine ve ağaçların tarihine dikkat çekti.

Altun, "Araban ilçesinde, her yıl Ağustos ayında başlayan 'boz fıstık' hasadının ardından Eylül ayında 'kırmızı ben fıstığı' ile devam eden yoğun hasat sürecinde, Arabanlı Antep fıstığı üreticilerimizin emeğine dikkat çekmek ve ilçemizdeki Antep fıstığı üreticiliği yapan üretici çiftçilerimizin atalarından bu yana yaklaşık bin yılı aşkın süredir yetiştiriciliğinin yapıldığı ilçede Antep fıstığı bahçelerinde her biri en az 500-600 yıllık olmak üzere Antep fıstığı ağaçları hala meyve veriyor. Araban ilçesi kırsalında 120 bin dönüm Antep fıstığı bahçesi fıstık üretimi yapıyor. Üretim ve tarım işçiliğiyle ilçe, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Arabanlı Antep fıstığı üreticisi çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Organizasyon ve tanıtım faaliyetleri, hasadın verimli geçmesi için yerel kurumların eşgüdümünü öne çıkarıyor. Yetkililer, hem üretim süreçlerinin desteklenmesi hem de Araban fıstığının tanıtımının artırılması için Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonunun süreceğini belirtti.

Hasadın başlamasıyla birlikte bölge çiftçileri, hem yerel ekonomiye katkı hem de kültürel miras olarak değerlendirilen ağaçların sürdürülmesi açısından yeni sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

ARABAN’DA ANTEP FISTIĞI HASADI BAŞLADI