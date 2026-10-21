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Aydın Ticaret Borsası üyelerine marka ve fikri mülkiyet desteği sunuyor

Aydın Ticaret Borsası, üyelerin marka koruması, patent süreçleri ve coğrafi işaret kullanımı konusunda aylık danışmanlık veriyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın Ticaret Borsası üyelerine marka ve fikri mülkiyet desteği sunuyor

Sınai mülkiyet danışmanlığı borsada:

Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin ticari değerlerini korumak ve küresel pazarlarda rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlık hizmetine devam ediyor. Borsa binasında gerçekleştirilen görüşmelerde üyelerle birebir danışmanlık sağlandı.

Hizmetin kapsamı ve uygulama:

Borsa Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanı Huriye Özener, firmalara marka başvuru adımları, taklit ürünlerle mücadele yöntemleri, patent başvuruları ve coğrafi işaretlerin doğru kullanımına ilişkin teknik bilgilendirme yaptı. Programda marka adlarının korunması, patent süreçleri ve Aydın’ın coğrafi işaretli ürünlerinin etiket standartları ayrıntılı olarak ele alındı.

Aylık program ve beklentiler:

Borsa, hizmeti her ay düzenli olarak sunarak üyelerinin markalaşma ve hukuki altyapı süreçlerine kesintisiz destek sağlamayı hedefliyor. Danışmanlık kapsamında firmalara özel durum analizleri yapılarak uygulanabilir çözüm yolları sunuluyor.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bölgemizin ürettiği eşsiz tarımsal ve sınai değerlerin piyasada hak ettiği finansal karşılığı bulması, ancak güçlü bir fikri mülkiyet korumasıyla mümkündür. Üyelerimizin ticari markalarını ve özgün tasarımlarını güvence altına almalarını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanımız Huriye Özener rehberliğinde sunduğumuz bu hizmetle, işletmelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda hukuki ve ticari altyapılarını güçlendirmelerine imkan tanıyoruz"

Huriye Özener ise görüşmelerde firmalara özel durum analizleri yapıp, tescil süreci ve piyasa korumasına yönelik somut adımlar hakkında bilgi verdi. Borsa, bu danışmanlıkla üyelerinin piyasada daha sağlam ve tanınır bir konum elde etmesini amaçlıyor.

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN MARKALAŞMA YOLUNDA ÜYELERİNE STRATEJİK DESTEK

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN MARKALAŞMA YOLUNDA ÜYELERİNE STRATEJİK DESTEK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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