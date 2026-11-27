Açılış ve katılımcılar

Bahçelievler Belediyesi tarafından 'Çocuk ve Aile' temasıyla düzenlenen 5. Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı, Bahçelievler Kongre Merkezi'nde yapılan törenle açıldı. Açılışa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarında öne çıkanlar:

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, fuarın 5. kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken etkinliğin kış şartlarından etkilenmeyecek bir salonda gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı. Bolat, kültürel etkinliklerin ve okuma alışkanlığının gelişmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak eğitim yatırımlarına ayrılan payın yıllık ortalama yüzde 17 olduğunu, sıfırdan yapılan yurt sayısının arttığını ve öğrencilere burs ve yemek imkanı sağlandığını kaydetti. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık 300 milyon adet kitabın ücretsiz basıldığı ve okullara dağıtıldığı bilgisine değindi. Bakan Bolat, ülke genelinde basılan kitap sayısının yılda yaklaşık 700 küsur milyon olduğunu belirterek okuma kültürünün önemini vurguladı.

Fuarın kapsamı ve hedefleri

Fuar, 27 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında açık kalacak ve ziyaretçilerine yaklaşık 1 milyon kitap sunmayı amaçlıyor. Organizasyonda 100'ün üzerinde yayınevi ile 100'ün üzerinde yazarın okurlarla buluşması hedefleniyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kitap okuma oranlarına ilişkin verileri hatırlatarak genel bilgi ediniminin kitaplardan sağlanmasının önemine dikkat çekti ve bu yıl için 2 milyon ziyaretçi beklentisini paylaştı. Geçen yıl fuarı dolaşan ziyaretçi sayısının 1 milyon olduğu bilgisi de açılışta yeniden hatırlatıldı.

Etkinlik programı ve odak noktası:

Fuar boyunca imza günleri, yazar söyleşileri ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Bu yılın teması doğrultusunda çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve ailece okuma alışkanlığını güçlendirmek öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Seçkide çocuk kitaplarından edebiyata, bilimden sanata, kişisel gelişimden araştırma eserlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor ve her yaştan okura hitap edilmesi planlanıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de fuarın sadece Bahçelievler için değil çevre ilçeler için de önemli olduğunu belirtti ve yazarlarla yapılacak söyleşilerin çocuklara ve ailelere katkı sağlayacağını ifade etti.

Bahçelievler Kongre Merkezi, fuar boyunca kitap, söyleşi ve etkinliklere ev sahipliği yaparak semti on gün süreyle kitap ve kültür odaklı bir merkeze dönüştürecek. Organizasyonun hedefi, okuma kültürünü geniş kitlelere yaymak ve çocuklarla aileleri doğrudan buluşturarak kalıcı kazanımlar sağlamak.

Bahçelievler 5. Ulusal kitap fuarı açılışına yoğun katılım