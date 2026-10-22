Bandırma'da trafik kazasında yaşamını yitiren motokurye uğurlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emre Ö. (30), düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Bandırma'daki Korozman Kavşağı'nda tırın dorsesine çarpan motosikletin karıştığı bir çarpışma sonucu gerçekleşti.

Kaza ve olay yeri:

Yetkili mercilerce yapılan ilk açıklamada, kazanın Korozman Kavşağı'nda meydana geldiği ve motosiklet sürücüsünün kazada yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve tutanak çalışmaları ilgili birimlerce yürütülecektir.

Cenaze töreni ve defin:

Merhum için Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, eş, dost ve akrabalarının yanı sıra motokurye arkadaşları da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Emre Ö.'nün cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ailesi ve meslektaşlarının buruk vedasıyla sona eren tören, bölgedeki trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

BANDIRMA’DA KAZADA HAYATINI KAYBEDEN MOTO KURYE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI