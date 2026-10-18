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Batman Petrolspor'da ikinci yarıda yaşananları Can Güçer değerlendirdi

Can Güçer, Kayserispor karşısında 2-2 biten maçın ardından ikinci yarıda analiz etmedikleri başka etkenlerin oyuna müdahale ettiğini söyledi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Batman Petrolspor'da ikinci yarıda yaşananları Can Güçer değerlendirdi

Maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Can Güçer değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarı planları işe yaradı:

Güçer, ilk yarıda oyun planlarının iyi işlediğini ve oyuncuların mücadeleden kaçınmadığını vurguladı: "Oyuncularımız iyi mücadele etti, son düdüğe kadar iyi mücadele ettiler." Bu ifade, takımın sahadaki disiplin ve dayanıklılığına dair olumlu bir görüntü verdi.

İkinci yarıda analiz dışı faktörler:

Teknik sorumlu, ikinci yarıda rakip analizinin yapıldığı halde sahada beklenmedik etkenlerin devreye girdiğini belirtti: "Rakibimizi iyi analiz etmemize rağmen analiz etmediğimiz başka sebepler oldu." Güçer'in sözleri, maç içindeki dinamiklerin ve uygulamadaki nüansların sonuca etki edebildiğini düşündürüyor; hangi somut etkenlerin rol oynadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

Güçer, takımın ileriye bakacağını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi: "Ama biz önümüze bakacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, oyuncu grubuma hepsinin ayağına sağlık. Bundan sonraki süreçte daha iyi Batman Petrolspor izleteceğiz." Bu kararlı mesaj, sezonun geri kalanında performansı yükseltme hedefinin altını çizdi.

2-2 BİTEN MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPAN ANTRENÖR CAN GÜÇER; &quot;İKİNCİ YARIDA RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ...

2-2 BİTEN MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPAN ANTRENÖR CAN GÜÇER; "İKİNCİ YARIDA RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETMEMİZE RAĞMEN ANALİZ ETMEDİĞİMİZ BAŞKA SEBEPLER OLDU" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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