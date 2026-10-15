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Bayburt'taki kuyumcu dolandırıcılığında dört şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Bayburt'ta bir kuyumcunun 130 bin lira dolandırılmasıyla ilgili soruşturmada, polis Gaziantep'te 4 kişiyi gözaltına aldı; şüphelilerden S.A.'nın 5 yıl kesinleşmiş cezası bulundu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt'taki kuyumcu dolandırıcılığında dört şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Bayburt'taki kuyumcu dolandırıcılığında dört şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Bayburt emniyet birimleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun 130 bin lira tutarındaki dolandırılması ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan ön inceleme ve teknik takip sonucunda şüphelilerin Gaziantep'te bulunduğu tespit edildi.

soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulan koordinasyon sonucu ortak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulama için emniyete getirildi.

şüphelilerin işlemleri ve hukuki süreç:

Sorgulamalarda, şüphelilerden S.A.'nın daha önce farklı suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından Bayburt'a getirildi ve adli makamlara sevk edildi. Olay, yerel ticaret güvenliği açısından yetkililerin takibini ve iller arası iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

BAYBURT’TA 130 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK OLAYININ ŞÜPHELİLERİ GAZİANTEP’TE YAKALANDI

BAYBURT’TA 130 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK OLAYININ ŞÜPHELİLERİ GAZİANTEP’TE YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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