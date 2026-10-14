Biga'da Gümüşçay beldesinde toprak yol çöktü, ekipler kısa sürede onardı

Biga'da Gümüşçay beldesinde toprak yol çöktü

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde etkili olan aşırı sağanak, Demirci Deresi üzerindeki toprak yolun bir bölümünün çökmesine yol açtı. Yağışın neden olduğu zemin kayması sonucu yol kullanılamaz hale geldiği için bölgeden yetkililere bildirim yapıldı.

Müdahale ve alınan önlemler:

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, ilk olarak trafiği ve vatandaşları korumaya yönelik güvenlik önlemleri aldı. Çökme bölgesi, ekiplerin güvenlik şeridiyle kapatmasıyla transit ulaşıma kapatıldı ve riskin sürmesi halinde olası tehlikelerin önüne geçildi.

Onarım çalışmaları ve ulaşıma açılma:

Çalışmalar kapsamında ekipler, bölgede iş makineleri kullanarak çöken alanı toprakla doldurdu ve zemini stabilize etti. Yapılan onarımın tamamlanmasının ardından yetkililer yolun tekrar güvenli şekilde kullanılabileceğini belirleyerek trafiğe açtı. Olayda can veya mal kaybına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE TOPRAK YOLUN BİR BÖLÜMÜ AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ. EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.