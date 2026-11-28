Bingöl'ün lezzetleri ve kültürü yeni markalar için yarışacak

Bingöl'ün kültürünü, doğasını ve yöresel lezzetlerini öne çıkarmayı amaçlayan BİN-MARK programı kapsamında düzenlenen yarışma, kentin ürünlerinin markalaşmasına katkı sunacak özgün fikirleri ödüllendirecek. Program, Bingöl Belediyesi ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştiriliyor ve hedef, üreticilerin yeni pazarlara ulaşmasına destek olmak.

yarışma kategorileri:

Etkinlikte yer alan "Yöresel Ürünlerimizin Markalaşmasında Bir Fikrim Var" yarışması üç ayrı kategoride fikirleri kabul edecek. "Bingöl'ü Anlat" kategorisinde katılımcılar, kenti ve yöresel ürünlerini en fazla 90 saniyelik video, şarkı, türkü, şiir veya dengbêjlik geleneğinde bir eserle tanıtabilecek. Başvurularda Zazaca, Kürtçe ve Türkçe eserler kabul edilecek; müzik türü açısından herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

"Yöresel Lezzetten Yeni Bir Ürün" kategorisinde, Bingöl'e ait en az bir yöresel ürün kullanılarak yeni bir yiyecek, içecek veya tarif fikri geliştirilebilecek; başvuruda ürünün içeriği ve hazırlanışının anlatılması yeterli sayılacak. "Bingöl'den Bir Hediye" kategorisinde ise kentin doğasını, kültürünü veya yöresel ürünlerini yansıtan hediyelik eşya ya da hediye seti tasarımları değerlendirilecek. Bu iki kategoriye fiziksel numune sunma şartı aranmayacak; fikirler yazılı anlatım, çizim, dijital tasarım veya yapay zekâ ile oluşturulan görsellerle sunulabilecek.

başvuru, ödüller ve takvim:

Yarışmada dereceye girenlere toplam 100.000 TL ödül dağıtılacak; birinciye 50.000 TL, ikinciye 30.000 TL, üçüncüye 20.000 TL verilecek. Ayrıca 9 katılımcıya tablet hediye edilecek. Başvurular 8 Aralık 2026 Salı gününe kadar çevrim içi form üzerinden yapılabilecek. Yarışma sonuçları ve ödül töreni 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda açıklanacak; sonuç duyurusu saat 14.00'te yapılacak.

Program, Bingöl'ün somut ve kültürel değerlerini görünür kılarken üreticilere yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Yarışma formatı, hem yaratıcı üreticileri teşvik etmeyi hem de kent ürünlerinin markalaşma sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

BİNGÖL’ÜN YÖRESEL ÜRÜNLERİ İÇİN FİKİR YARIŞMASI DÜZENLENİYOR