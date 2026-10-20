Bursa ticaret borsası'nda yeni dönem için sandıklar kuruldu

seçim süreci başladı:

Bursa Ticaret Borsası'nda yeni dönem meclis ve meslek komitesi üyelerini belirlemek amacıyla seçim heyecanı yaşanıyor. Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemleri, borsa binasında kurulan 8 sandıkta sürüyor. Haber kaynağında seçimde 8 meslek komitesi ile 22 meclis üyesinin belirleneceği bildirildi.

oy verme düzeni ve sayım:

Üyeler, borsa binasındaki sandıklarda oylarını kullandıktan sonra akşam 17.00'de tamamlanacak oy verme işleminin ardından sandıklar açılacak ve sayım gerçekleştirilecek. Sonuçların sayım sonrasında netleşmesi bekleniyor; süreç seçim güvenliği ve şeffaflığı gözetilerek yürütülüyor.

adaylar ve açıklamalar:

Seçimde tek aday olarak yer alan İbrahim Özhan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede Türkiye genelinde oda ve borsa seçimlerinin devam ettiğini vurguladı. Özhan, "Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde il ve ilçelerde, Ticaret Odası ve sanayi ve borsalarında seçimler tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün Bursa Ticaret Borsamızın seçimlerini gerçekleştireceğiz. 8 komitede 21 meclis üyesi ve meclis komite arkadaşlarımız seçimlerini gerçekleştirecekler. Bu vesileyle Türkiye’deki tüm il ve ilçe oda seçimlerinde meclis üyesi olmuş, Türkiye Odalar Borsalar Birliği delegesi olmuş ve yönetim kuruluna seçilmiş arkadaşlara tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

Özhan ayrıca Bursa Ticaret Borsası'nın köklü geçmişine dikkat çekerek, kurumun 1924 yılında kurulan zâhire borsası olduğunu ve bugün bin aşkın üyesi ile hizmet verdiğini söyledi. İşlem hacmine ilişkin değerlendirmesinde ise borsanın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sıralamasında 14. sırada yer aldığına değindi ve önceki dönem başkanı Matlı'ya katkıları için teşekkür etti.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek sayım sonucunda yeni dönemde görev yapacak meclis ve meslek komitesi üyeleri kesinleşecek. Borsa çatısı altındaki komite ve meclis yapısının oluşmasıyla birlikte yeni dönemin çalışmaları planlanacak ve üyelerin seçtiği temsilciler göreve başlayacak.

BURSA TİCARET BORSASI'NDA YENİ DÖNEMİN MECLİS VE MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİNİ BELİRLEMEK ÜZERE SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI. 8 MESLEK KOMİTESİ VE 22 MECLİS ÜYESİ BELİRLENECEK. SEÇİMDE TEK ADAY OLAN İBRAHİM ÖZHAN DA SANDIK BAŞINA GİDEREK OYUNU KULLANDI.