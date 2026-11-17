bütçe, güvenlik ve göç: içişleri bakanı 2026 verilerini açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda 2027 yılı bütçe teklifi ile 2026 yılına ilişkin kapsamlı güvenlik ve idari verileri paylaştı. Bakanlıkların yatırım ve cari harcamalarındaki dağılım, asayişten terör ve narkotik operasyonlarına, göç yönetiminden afet müdahalesine kadar geniş bir alana ilişkin rakamlar sunuldu.

bütçe ve altyapı yatırımları:

Çiftçi, bakanlığın 2027 yılı toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin lira olduğunu belirtti. Bütçenin genel bütçe içindeki payının yüzde 7,57 olduğunu söyleyen Bakan, toplam ödeneğin yüzde 8,42