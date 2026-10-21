Çiftçiye nefes: tarım kredi üst limitleri enflasyonla uyumlu olmalı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölge üreticilerinin artan maliyetler ve ürünleri hak ettiği fiyata satamaması nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını vurguladı. Doğan, özellikle narenciyede yaşanan dalında kalma sorununun çiftçilerin likiditesini zayıflattığını ve kredi geri ödemelerinde zorluk yarattığını belirtti.

Maliyet artışı ve piyasa koşullarının etkisi:

Doğan, mazot, gübre, ilaç ve işçilik gibi girdilerdeki artışın üretim maliyetlerini sürekli yükselttiğini, buna karşın üreticinin elde ettiği gelirlerin aynı oranda artmadığını söyledi. Ürününü satamayan çiftçinin mevcut borçlarını ödeyemez hale geldiğini ifade eden Doğan, bunun hem üretici hem de ülkenin tarımsal üretimi açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

Ayrıca Doğan, özel bankalardaki yüksek faiz oranlarının da üreticinin üzerindeki yükü ağırlaştırdığını belirterek, kısa vadeli çözüm yerine sürdürülebilir bir finansman düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Talep edilen düzenlemeler:

Başkan Doğan, sübvansiyonlu tarım kredisi üst limitlerinin son üç yılda gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Mevcut kredi üst limitlerinin, üretim maliyetlerindeki artışı karşılamadığını belirtti ve yetkililere acil çağrı yaptı.

Doğan'ın önerileri arasında, mevcut tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi ve bu erteleme sürecinde ana para ödemesi istenmeden yalnızca faiz ödemesi yapılması yer aldı. Ayrıca, çiftçiden borcunu kapatıp yeniden kredi açması istenmemesi gerektiğini, çünkü bugün üreticinin elinde borcunu kapatacak nakit olmadığını vurguladı.

Doğan son olarak, borçların silinmesini talep etmediklerini; amaçlarının üreticinin toparlanabilmesi için zaman ve imkân tanınması olduğunu belirterek yetkililerden somut ve destekleyici adımlar beklediklerini söyledi. Üreticiye sağlanacak düzenlemenin hem tarım sektörünün sürdürülebilirliği hem de ülkenin gıda güvencesi açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, ÜRETİM MALİYETLERİNİN HER YIL YÜKSELİRKEN, ÇİFTÇİYE SAĞLANAN KREDİ LİMİTLERİNİN AYNI SEVİYEDE KALMASININ ÜRETİCİLERİN FİNANSMAN İHTİYACINI KARŞILAMAKTA YETERSİZ KALDIĞINI SÖYLEDİ.