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Çiftçiyi vuran maliyet: vasıf değişikliği ücretlerinin kaldırılması talebi

Mehmet Akın Doğan, tarım arazilerinin vasıf değişikliği için alınan yüksek ücretlerin kaldırılıp 2024 öncesi ücretsiz uygulamaya dönülmesini talep etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çiftçiyi vuran maliyet: vasıf değişikliği ücretlerinin kaldırılması talebi

başkanın çağrısı:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım arazilerinin vasıf değişikliği işlemleri için çiftçiden alınan ücretlerin üreticiye ağır yük getirdiğini belirterek uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Doğan, söz konusu işlemlerin 2024 öncesinde ücretsiz gerçekleştirildiğini hatırlatarak yeniden aynı uygulamaya dönülmesini istedi.

ödeme kalemleri ve rakamlar:

Doğan, vasıf değişikliği için üreticinin aynı işlemde üç ayrı kuruma ödeme yaptığını vurguladı. Açıklamaya göre LİHKAB (Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları) her tapu için 10.000 TL, tapu müdürlükleri ise işlem masrafı olarak 9.000 TL alıyor. Buna ek olarak Tarım İl Müdürlüğü arazi büyüklüğüne göre vasıf değişikliği ücreti talep ediyor: 10 dönüme kadar 6.235 TL, 11 dönüm için 7.415 TL ve 100 dönüm için 112.435 TL. Doğan, örnek hesapla tek tapulu 100 dönümlük bir arazinin toplam vasıf değişikliği maliyetinin 131.435 TL'ye ulaştığını aktardı.

ücretlerin üretime etkisi:

Başkan Doğan, gübre, mazot, ilaç, tohum, işçilik ve sulama giderlerinin yükseldiği, ürün fiyatlarının ise düşük seyrettiği bir dönemde bu tür yüksek işlem bedellerinin üreticiyi zorladığını söyledi. Doğan, "LİHKAB'a ve tapuya işlem ücretini zaten ödeyen çiftçiden Tarım İl Müdürlüğü tarafından ayrıca bu kadar yüksek bedel alınmasını hakkaniyetli bulmuyoruz" diyerek bu ücretleri haklı çıkaracak hizmetin çiftçiye açıkça anlatılması gerektiğini belirtti.

Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunarak Tarım İl Müdürlüğü’nce alınan bedellerin kaldırılmasını ve 2024 öncesindeki ücretsiz uygulamaya dönülmesini istedi. Başkan, üreticinin önüne mali engel konulmaması gerektiğini, aksine üretimin önünün açılmasının ülke yararına olacağını vurguladı.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, 2024 ÖNCESİNDE ÜCRETSİZ OLAN TARIM ARAZİSİ VASIF...

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, 2024 ÖNCESİNDE ÜCRETSİZ OLAN TARIM ARAZİSİ VASIF DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN ÇİFTÇİDEN YÜKSEK ÜCRETLER ALINDIĞINI BELİRTEREK UYGULAMANIN KALDIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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