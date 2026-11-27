Denizli OSB'ye iade-i ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Karşılıklı görüşmelerde, bölgenin ekonomik ve üretim potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ile kurumlar arası koordinasyon imkanları ele alındı.

Denizli OSB'de Çavuşoğlu'nu; Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Sevde Şensöz Çelik ve Orhan Tahtalı ile Bölge Müdürü Ahmet Taş karşıladı. Ziyaret, karşılıklı bilgi paylaşımı ve önceliklerin netleştirilmesine odaklandı.

Görüşmede öne çıkan gündem maddeleri:

Toplantıda altyapı yatırımları, çevre ve enerji projeleri ile teknoloji odaklı dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, sanayinin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek adımlar masaya yatırıldı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, bölgenin stratejik önemine dikkat çekerek, kurumlar arası koordinasyon ve ortak hareket etmenin gerekliliğini vurguladı.

Yaymanoğlu'nun açıklaması şu şekilde: 'Denizli Organize Sanayi Bölgemiz, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle şehrimizin ekonomik kalkınmasında stratejik bir rol üstleniyor. Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Bölgemizin mevcut gücünü daha da ileriye taşımayı, sanayicilerimize çağın gerekliliklerine uygun, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim altyapısı sunmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmada yerel yönetimlerimizle kuracağımız güçlü iletişim ve iş birlikleri son derece kıymetli. Denizli Büyükşehir Belediyemizle şehrimizin ortak menfaatleri doğrultusunda geliştirilecek her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız. Denizli’nin üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve gelişim vizyonunu ortak akılla daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.'

Büyükşehir'in değerlendirmesi ve taahhütler:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ziyaret sırasında Denizli'nin üretim ve sanayi gücünün kent ekonomisindeki önemine vurgu yaptı ve OSB yönetimine yeni dönem için başarı diledi. Çavuşoğlu, belediyenin kentin kalkınmasına katkı sağlayan kurumlarla diyalog ve iş birliğine önem verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun sözleri şu şekilde: 'Denizli, üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve güçlü sanayi altyapısıyla ülkemizin önemli ekonomik merkezlerinden biridir. Bu potansiyelin korunması ve daha ileriye taşınması için tüm kurumlarımızın ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi büyük önem taşıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicilerimizin ihtiyaçlarını, şehrimizin gelişim önceliklerini ve hemşehrilerimizin beklentilerini gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Kentimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak projelerde kurumlarımızla iş birliği içerisinde olmaya, ortak akılla çözüm üretmeye devam edeceğiz. Denizli OSB’nin üretim ve istihdam odaklı çalışmalarını değerli buluyor, yeni dönemde Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum.'

Toplantı, tarafların ortak projeler ve koordinasyon mekanizmaları oluşturma niyetini tekrar teyit etmesiyle sonlandı. Ziyaret, yerel yönetim ile sanayi temsilcileri arasında sürdürülebilir büyüme ve rekabetçi üretim altyapısı sağlama hedefinde iş birliğinin güçlendirileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU. GÖRÜŞMEDE, DENİZLİ SANAYİSİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR, BÖLGENİN ÖNCELİKLERİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI ELE ALINDI.