Diyarbakır'da minimal invaziv yaklaşım

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son bir yılda uygulanan minimal invaziv kalp cerrahisiyle hastalar göğüs kafesi açılmadan tedavi ediliyor. Sağ koltuk altından açılan küçük kesilerle gerçekleştirilen operasyonlar, klasik sternotomiye göre hem hastane yatış süresini hem de toparlanma dönemini kısaltıyor.

uygulama ve ameliyat çeşitleri:

Operasyonlar genellikle sağ koltuk altından açılan 5-6 santimetrelik kesi ile yapılıyor. Bu yöntemde aort ve mitral kapak değişimi, kalpteki deliklerin kapatılması gibi işlemler yanı sıra daha kapsamlı girişimler de gerçekleştirilebiliyor. Ekibin bildirdiğine göre, geçmişte sternotomi ile yapılan Bentall ve David prosedürleri de koltuk altı yaklaşımıyla uygulanmış durumda.

Kalp ve damar cerrahı Opr. Dr. Ahmet Demir, son bir yılda yaklaşık 60 hastada bu yöntemi kullandıklarını belirtti. Dr. Demir, yöntemin hastaların konforunu artırdığını, göğüs kafesinin kesilmemesi sayesinde ağrının azaldığını ve hastaların iyileşme sürecine daha hızlı döndüğünü vurguladı. Ameliyat sonrası üçüncü veya dördüncü günde kendi aracıyla taburcu olan hastalar olduğunu ifade etti.

hastaya dönüş ve yaşam kalitesi:

Minimal invaziv yaklaşımla ameliyat olan hastalar, göğüs kafesi açılmadığı için yan yatabilme, ellerini ve kollarını daha rahat kullanabilme gibi avantajlar yaşıyor. Dr. Demir, bu sayede hem gündelik yaşam aktivitelerine dönüşün hızlandığını hem de enfeksiyon riskinin azaldığını belirtti.

Uygulamanın hasta deneyimine etkisi, tedavi sonrası konfor üzerinde belirgin: hastalar daha az ağrı hissediyor, yatak pozisyonları konusunda kısıtlanmıyor ve günlük işlerini daha erken sürdürebiliyorlar. Bu kazanımlar, ekip tarafından operasyon seçiminde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Hastanede yapılan işlemler arasında aort kapak replasmanı, mitral kapak replasmanı ve kalpteki deliklerin kapatılması yer alırken, büyük damar cerrahisini gerektiren Bentall ve David gibi ameliyatların da minimal invaziv tekniklerle başarıyla uygulandığı aktarıldı.

Dr. Demir, daha önce sternotomi ile ameliyat olmuş hastaların da ikinci veya üçüncü ameliyatlarını koltuk altı yaklaşımla yapabildiklerini söyledi. Bu yaklaşım, revizyon cerrahilerinde göğüs kafesinin yeniden açılmasının getirdiği ek yükü azaltabiliyor.

Hastane verilerine göre son bir yılda yönteme alınan hasta sayısı ve ameliyat sonuçları olumlu; ekip ameliyat başarısını ve hasta memnuniyetini yüksek olarak değerlendiriyor.

Hikâye örneği olarak 23 yaşındaki Cemal Şaşmaz sunuluyor. Cemal, 13 yaşındayken kalbindeki delik nedeniyle sternotomi ile ameliyat edilmiş; daha sonra mitral kapak yetmezliği gelişmiş ve yeni dönemde kapak değişimi koltuk altından yapılmış. Şaşmaz, ikinci ameliyat sonrası günlük işlerine ve normal yaşantısına daha hızlı döndüğünü, yatış ve iyileşme sürecinin önceki deneyimden çok daha rahat olduğunu ifade etti.

Dr. Demir, bu tekniklerin Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulandığını, daha çok Batı merkezlerinde yaygınken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde az sayıda merkezde bulunduğunu belirtti. Amaçlarının bu uygulamaları bölgelerine taşıyarak hastalara yerinde hizmet sunmak olduğunu vurguladı.

Hastane yetkilileri ve cerrahi ekip, minimal invaziv kalp cerrahisinde deneyim biriktirmeye devam ederek daha geniş hasta gruplarına bu konforlu ve hızlı iyileşme sağlayan seçeneği sunmayı hedefliyor.

DİYARBAKIR’DA SON BİR YILDA YAKLAŞIK 60 HASTAYA KOLTUK ALTINDAN YAPILAN KÜÇÜK KESİLERLE KALP AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YÖNTEM, HASTALARIN DAHA AZ AĞRI ÇEKMESİNİ VE DAHA HIZLI İYİLEŞMESİNİ SAĞLIYOR.