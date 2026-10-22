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Edremit Ticaret Borsası'nda tek listeli başkanlık seçimi

Edremit Ticaret Borsası'nda başkanlık seçimi başladı; 78 üyenin oyu ile yapılacak seçime Özkan Kostak tek listeyle katıldı, sonuçlar akşama açıklanacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Edremit Ticaret Borsası'nda tek listeli başkanlık seçimi

Seçim heyecanı borsa binasında başladı

Edremit Ticaret Borsası'nda yeni yönetimi belirleyecek seçim süreci borsa binasında başlarken, üyeler oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Gün içinde tamamlanması planlanan oy verme işlemleri sonucunda başkanlık değişimi netlik kazanacak.

Aday durumu ve katılım beklentisi:

Başkanlık yarışına Özkan Kostak tek liste ile katıldı. Mevcut başkan Tarkan Denizer görev süresinin sona ermesiyle beraber, toplam 78 üyenin oy kullanması bekleniyor. Tek listeli yarış, seçimin niteliğini ve üyeler arasındaki uzlaşı dinamiklerini öne çıkarıyor.

Borsanın hedefleri ve bölgeye yansımaları:

Seçim sonuçları, borsanın önümüzdeki dönemde izleyeceği politika ve projeler açısından belirleyici olacak. Yeni yönetimin görev dağılımı ve önceliklerindeki tercihler, bölge ekonomisinin beklentileriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Üyelerin katılım oranı ve oyların dağılımı, borsanın çalışma takvimine ve ticari aktörlerle ilişkilerine yön verebilir.

Oy verme işlemlerinin gün sonunda tamamlanmasıyla birlikte Edremit Ticaret Borsası Başkanlığı görevine kimin geleceği kesinleşecek ve sonuçlar kamuoyuna duyurulacak.

EDREMİT TİCARET BORSASI’NDA YENİ DÖNEM BAŞKANINI BELİRLEMEK ÜZERE SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI. BORSA...

EDREMİT TİCARET BORSASI’NDA YENİ DÖNEM BAŞKANINI BELİRLEMEK ÜZERE SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI. BORSA BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERDE ÜYELER SANDIK BAŞINA GİDERKEN, BAŞKANLIK YARIŞINA ÖZKAN KOSTAK TEK LİSTEYLE KATILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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