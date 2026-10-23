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Edremit'te ışıklı kavşakta kaza: anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Van'ın Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde salı günü ışıklar kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; kamera görüntüleri paylaşıldı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edremit'te ışıklı kavşakta kaza: anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Van'ın Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde salı günü, ışıkların bulunduğu kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza anı ve kamera kayıtları:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın gerçekleştiği anlar net şekilde görülüyor. Kayıtlarda araçların kavşakta çarpıştığı ve çarpışmanın hemen ardından meydana gelen hareketlilik yer alıyor. Görüntüler, olayın nasıl geliştiğine dair önemli ayrıntılar sağlıyor.

Olay yerine müdahale ve yaralıların durumu:

Kazanın ardından sağlık ve ilgili ekipler olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; emniyet ve trafik ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile olay yerindeki bulguları değerlendiriyor.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE SALI GÜNÜ MEYDANA GELEN VE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 4 KİŞİNİN DE...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE SALI GÜNÜ MEYDANA GELEN VE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 4 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI TRAFİK KAZASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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