Elazığ'da akaryakıt tankeri şarampole devrilip yandı: sürücü yaşamını yitirdi

Elazığ'da akaryakıt tankeri şarampole devrilip yandı

Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada, 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası tanker kısa sürede alevlere teslim oldu ve araç içerisinde sıkışan sürücü İdris T. (38) yanarak hayatını kaybetti.

kaza ve yangının seyri:

Tanker devrildikten hemen sonra yangın büyüdü ve aracın tamamı alev aldı. Olayın ilk safhasında sürücünün araç içinde mahsur kaldığı bildirildi.

müdahale ve adli işlem:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Araç içinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından çıkartıldı; yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ELAZIĞ’DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİ ALEVLERE TESLİM OLDU. ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ.