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Elazığ'da ticaret borsası sivil toplumla güç birliği mesajı verdi

Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve borsa heyeti Palu, Nasranlılar, Heylanlılar ve Okçular derneklerini ziyaret edip dayanışma ve iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elazığ'da ticaret borsası sivil toplumla güç birliği mesajı verdi

ziyaretin detayları:

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şehirde faaliyet gösteren çeşitli yardımlaşma ve dayanışma derneklerini ziyaret etti.

Borsa heyeti gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, Nasranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Karakaya, Heylanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Gül ve Okçular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. İsmail Yüksel ile bir araya geldi.

ele alınan konular:

Görüşmeler sırasında derneklerin mevcut faaliyetleri ele alındı; toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ile Elazığ’ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak uygulamaların desteklenmesi üzerinde duruldu.

Toplantılarda sivil toplum kuruluşlarının şehir yaşamındaki rolü, ortak proje imkanları ve koordinasyonun artırılmasının yerel kalkınma açısından önemi vurgulandı. Özellikle eğitim, istihdam ve sosyal yardımlaşma alanlarında birlikte çalışma imkanları görüşüldü.

kapanış ve teşekkür:

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ziyaretlerin sonunda dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretler, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve Elazığ’ın dayanışma kültürünün geliştirilmesi hedefiyle tamamlandı; katılımcılar iş birliğinin somut projelere dönüştürülmesi konusunda mutabık kaldı.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI DUMANDAĞ, DAYANIŞMA DERNEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI DUMANDAĞ, DAYANIŞMA DERNEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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