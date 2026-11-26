toplantıda görüşülen konular:

Erzincan İl Genel Meclisi toplantısında 2027 Mali Yılı Bütçesi gündemine ilişkin kapsamlı görüşmeler yapıldı. Toplantı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirildi ve il ile ilçelerin öncelikleri detaylı şekilde ele alındı.

değerlendirmeler ve öncelikler:

Toplantıda öncelikli olarak ilin ihtiyaçları, planlanan hizmetler ve yatırımlar üzerinde duruldu. Meclis üyeleri, bütçe taslağının Erzincan’ın gelişimine katkı sağlayacak hizmetlere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı; özellikle ilçelerin önceliklerinin bütçe kararlarına yansıtılmasının önemi öne çıktı.

Görüşmeler sırasında altyapı, kamu hizmetleri ve bölgesel gelişim hedefleri çerçevesinde kaynak dağılımı konuları değerlendirildi. Meclis, il ve ilçelerin kısa ve orta vadeli hedeflerinin bütçe planlamasında gözetilmesini benimsedi.

kararlara yönelik temenniler:

Başkan Mehmet Cavit Şireci, toplantıda alınan kararların ve yürütülen çalışmaların Erzincan’a, ilçelere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Şireci, ilin gelişimi için ortak akıl ve güçlü hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edileceğini, 2027 yılı bütçe çalışmalarının il ve ilçelere somut katkı sağlamasını temenni etti.

Toplantı sonuçları doğrultusunda bütçe taslağının son şeklini alması ve önümüzdeki dönemde uygulanacak projelerin takibi için meclis içinde koordinasyon ve değerlendirme süreçlerinin sürdürüleceği bildirildi.

ERZİNCAN İL GENEL MECLİSİ TOPLANTISINDA 2027 MALİ YILI BÜTÇESİ'NE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ