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Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan şüpheli çatalca'da çiğköftecide yakalandı

Esenyurt'ta kuyumcuda çıkan tartışmada D.D.'nin silahla açtığı ateşte bir eczane çalışanı yaralandı; zanlı Çatalca'da yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 22:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan şüpheli çatalca'da çiğköftecide yakalandı

Esenyurt'ta kuyumcuda silahlı saldırı: zanlı Çatalca'da yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde çıkan tartışmanın ardından geri dönen bir kişi kuyumcu dükkanına silahla ateş açtı. Olayda, kuyumcunun bitişiğindeki eczanede görevli eczane çalışanı yaralandı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre sabah saatlerinde D.D. ile kuyumcu arasında bir tartışma yaşandı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan şüphelinin tekrar dönerek silahla ateş etmeye başladığı belirtildi. Saldırı sırasında çevredeki kişiler ve iş yerleri büyük panik yaşadı.

Kurşunların isabet ettiği eczane çalışanının yaralandığı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine haber verildiği öğrenildi. Yaralının durumu hakkında resmi detaylar henüz paylaşılmadı.

Emniyet çalışması ve gözaltı:

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Çatalca Muratbey Mahallesi'nde bir çiğköftecide olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, D.D. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayın tüm boyutlarının ve sebebinin soruşturma sürecinde netleşeceğini açıkladı.

Esenyurt’taki kuyumcu saldırganı Çatalca’da yakalandı

Esenyurt’taki kuyumcu saldırganı Çatalca’da yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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