Terminal İstanbul: projenin kısa özeti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Haliç yerleşkesinde düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Atatürk Havalimanı terminal binalarının ' Terminal İstanbul ' markasıyla dönüştürüldüğünü ve ilk aşamanın girişimcilerin kullanımına sunulduğunu bildirdi. Bakan Kacır, projenin tüm fonksiyonlarıyla 2027'de açılacağını vurguladı.

Proje vizyonu ve destek mekanizmaları:

Kacır, dönüşümün amacını; hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlara, yatırım ağlarına ve stratejik iş birliklerine erişimini kolaylaştırmak olarak özetledi. Bunun yanında konuşmasında uygulamaya alınan destek programlarına da değindi: Turcorn Yüz Programı ile girişimcilerin küresel pazarlara erişiminin hızlandırılacağı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen Türkiye Tech-Visa Programı ile nitelikli girişimci ve teknoloji profesyonellerinin çekileceği belirtildi.

Bakan Kacır, teknoloji ve inovasyonda yerli ve milli ürün geliştiren bir Türkiye profili çizerek, bilimsel ilerlemenin tek başına daha adil ve müreffeh bir dünya sağlamadığı eleştirisini de paylaştı. Konuşmasında 'insan ömrünü uzatacak teknolojilerin geliştirildiği bir çağda uluslararası düzen Gazze'nin çocuklarının yaşam hakkını korumuyor' ifadelerine yer vererek, teknolojinin etik ve insani sorumluluklarla eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası öğrenciler ve yerel destekler:

Sempozyumda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul'un Türkiye'deki yabancı öğrencilerin yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını ve ülke genelinde 58 üniversite bulunduğunu hatırlattı. Vali Gül, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bakımına ilişkin kurumlar arası takip mekanizmalarının işletildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu kapasitesinin 66 bin olduğunu ve şu an için bin 700 boş kontenjan bulunduğunu söyledi.

Vali Gül, ayrıca lise düzeyinde uluslararası imam hatip öğrencilerine yönelik bir uygulamanın aralık ayında başlayacağını ve İstanbul Valiliği'nin başlattığı kantin kartı uygulamasıyla yaklaşık 52 bin öğrenciye aylık düzenli olarak ikişer bin lira yüklenen kartların verildiğini açıkladı. Bu kartların yalnızca okul kantinlerinde kullanılabildiğini belirtti ve desteklerin burslarla birlikte sürdürüleceğini ifade etti.

Gençlik, bağlar ve uzun vadeli beklentiler:

Bakan Kacır, konuşmasında Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 380 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu aktarırken, bu öğrencilerle kurulan bağların gelecekte 'gönül köprüleri' oluşturacağını vurguladı. Kacır, öğrencilerin hem Türkiye'ye bilgi hem de kültürel zenginlik kattığını belirterek, sınıf ortamlarında ve laboratuvarlarda ortaya çıkan fikirlerin üniversitelere yeni ufuklar açtığını söyledi. Öğrencilerin ülke bağlarını ileride yapacakları çalışmalara katkı sağlayacak şekilde güçlendirmesinin temennisinde bulundu.

Terminal İstanbul projesi, açıklanan takvim ve destek programlarıyla birlikte Türkiye'nin girişimcilik ve teknoloji ekosistemini uluslararası düzeyde çekim merkezi haline getirme hedefinin somut bir adımı olarak sunuluyor. Bakan ve valinin verdiği rakamlar, planlanan altyapı ile birlikte gençlere ve girişimcilere yönelik kapsamlı bir destek çerçevesinin sürdürüleceğine işaret ediyor.

SEMPOZYUMDA KONUŞAN İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL İSE İSTANBUL’UN TÜRKİYE’DEKİ YABANCI ÖĞRENCİLERİN YARISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞINI BELİRTTİ.