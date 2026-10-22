Dolar 49,5370 -0,17%
Euro 55,6703 -0,25%
Bist 11.256,19 -2,77%
Altın Gram 6.483,04 -1,91%
EUR/USD 1,1197 -0,34%
Brent Petrol 111,38 +2,35%
--°

Faiz indirimi olumlu, ihracatçılar finansmana erişim ve döviz desteği bekliyor

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, politika faizinin yüzde 36'ya çekilmesini olumlu değerlendirerek finansman ve döviz dönüşüm desteğinde iyileşme bekliyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Faiz indirimi olumlu, ihracatçılar finansmana erişim ve döviz desteği bekliyor

denizli ihracatçılar birliğinden değerlendirme

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek oranın %36 seviyesine çekmesini reel sektör açısından olumlu bulduklarını söyledi. Uğurlu, faiz indirimlerinin finansman maliyetleri üzerinde hafifletici etki yapmasını beklediklerini vurguladı.

faiz indiriminin reel sektöre yansımaları:

Uğurlu, mevcut yüksek faiz seviyelerinin üretim ve ihracat yapan firmalar üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Özellikle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında yaşanan güçlüklerin firmaların yatırım ve büyüme olanaklarını sınırladığına dikkat çekti. Bu nedenle politika faizindeki indirimin ticari kredi faizlerine yansıması ve reel sektöre doğrudan aktarılması gerektiğini söyledi.

İhracatçılar açısından atılması gereken adımlar arasında ihracat reeskont kredilerinde uygun maliyetli kaynakların artırılması, kredi limitlerinin yükseltilmesi ve üretim ile ihracata yönelik kredi kısıtlarının esnetilmesi yer alıyor. Bu tür düzenlemelerin firmalara hareket alanı kazandıracağını ve üretim ile istihdamın korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

döviz dönüşüm desteği beklentileri:

Uğurlu, döviz dönüşüm desteğinin şu anki uygulamasının yüzde 3 olduğunu hatırlatarak, bu oranın ve destek şartlarının iyileştirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Artan üretim maliyetleri ve yoğun uluslararası rekabet karşısında desteğin artırılmasının firmalar için can suyu niteliğinde olacağını vurguladı.

Desteğin oranının yükseltilmesi, yararlanma koşullarının kolaylaştırılması ve uygulamanın ihracatçıların ihtiyaçlarına göre revize edilmesi talepleri, maliyet baskısının hafifletilmesi ve şirketlerin rekabet gücünün korunması açısından öncelikli beklentiler arasında yer alıyor. Uğurlu ayrıca küresel enerji fiyatları ve lojistik maliyetlerindeki artışın ihracatçılar üzerindeki baskıyı artırdığını, uygun finansman koşullarının bu ortamda daha da önem kazandığını belirtti.

Uğurlu, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümünde iyileşme ile birlikte faiz indirim sürecinin devam etmesini ve bunun reel sektörde somut rahatlamaya dönüşmesini temenni ettiklerini, asıl hedeflerinin ise indirimlerin uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkânlarına dönüşmesi olduğunu sözlerine ekledi.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB) BAŞKANI OSMAN UĞURLU, MERKEZ BANKASININ POLİTİKA FAİZİNİ 100...

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB) BAŞKANI OSMAN UĞURLU, MERKEZ BANKASININ POLİTİKA FAİZİNİ 100 BAZ PUAN İNDİREREK, YÜZDE 36 SEVİYESİNE ÇEKMESİNİN REEL SEKTÖR AÇISINDAN OLUMLU BİR GELİŞME OLDUĞUNU BELİRTEREK, "FİNANSMAN MALİYETLERİNİN HAFİFLETİLMESİ YÖNÜNDE ATILAN BU ADIMI ÖNEMLİ BULUYORUZ" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep borsasında TİGEM ürünleri rekabetçi açık artırmayla alıcı buldu
images

Ticaret bakanı Bolat: güvenilir reklam ve adil rekabet önceliğimiz
images

Samsun'da meslek komiteleri iş dünyasının ortak aklına dönüşüyor
images

Sınır kapılarındaki tır kuyrukları ticaret sürelerini ve sürücü haklarını zorluy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Kütahya'da besmeleyle başlayan ilk adım sevinci

Altınkum'da bilimsel veriye dayalı kıyı temizliği seferberliği

Efruz apartmanı davasında 8 kişiye hapis, 4 kişi beraat etti

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi