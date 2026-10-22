Faiz indirimi olumlu, ihracatçılar finansmana erişim ve döviz desteği bekliyor

denizli ihracatçılar birliğinden değerlendirme

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek oranın %36 seviyesine çekmesini reel sektör açısından olumlu bulduklarını söyledi. Uğurlu, faiz indirimlerinin finansman maliyetleri üzerinde hafifletici etki yapmasını beklediklerini vurguladı.

faiz indiriminin reel sektöre yansımaları:

Uğurlu, mevcut yüksek faiz seviyelerinin üretim ve ihracat yapan firmalar üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Özellikle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında yaşanan güçlüklerin firmaların yatırım ve büyüme olanaklarını sınırladığına dikkat çekti. Bu nedenle politika faizindeki indirimin ticari kredi faizlerine yansıması ve reel sektöre doğrudan aktarılması gerektiğini söyledi.

İhracatçılar açısından atılması gereken adımlar arasında ihracat reeskont kredilerinde uygun maliyetli kaynakların artırılması, kredi limitlerinin yükseltilmesi ve üretim ile ihracata yönelik kredi kısıtlarının esnetilmesi yer alıyor. Bu tür düzenlemelerin firmalara hareket alanı kazandıracağını ve üretim ile istihdamın korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

döviz dönüşüm desteği beklentileri:

Uğurlu, döviz dönüşüm desteğinin şu anki uygulamasının yüzde 3 olduğunu hatırlatarak, bu oranın ve destek şartlarının iyileştirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Artan üretim maliyetleri ve yoğun uluslararası rekabet karşısında desteğin artırılmasının firmalar için can suyu niteliğinde olacağını vurguladı.

Desteğin oranının yükseltilmesi, yararlanma koşullarının kolaylaştırılması ve uygulamanın ihracatçıların ihtiyaçlarına göre revize edilmesi talepleri, maliyet baskısının hafifletilmesi ve şirketlerin rekabet gücünün korunması açısından öncelikli beklentiler arasında yer alıyor. Uğurlu ayrıca küresel enerji fiyatları ve lojistik maliyetlerindeki artışın ihracatçılar üzerindeki baskıyı artırdığını, uygun finansman koşullarının bu ortamda daha da önem kazandığını belirtti.

Uğurlu, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümünde iyileşme ile birlikte faiz indirim sürecinin devam etmesini ve bunun reel sektörde somut rahatlamaya dönüşmesini temenni ettiklerini, asıl hedeflerinin ise indirimlerin uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkânlarına dönüşmesi olduğunu sözlerine ekledi.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB) BAŞKANI OSMAN UĞURLU, MERKEZ BANKASININ POLİTİKA FAİZİNİ 100 BAZ PUAN İNDİREREK, YÜZDE 36 SEVİYESİNE ÇEKMESİNİN REEL SEKTÖR AÇISINDAN OLUMLU BİR GELİŞME OLDUĞUNU BELİRTEREK, "FİNANSMAN MALİYETLERİNİN HAFİFLETİLMESİ YÖNÜNDE ATILAN BU ADIMI ÖNEMLİ BULUYORUZ" DEDİ.