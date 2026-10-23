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Fethiye'de geceyi renklendiren led ışıklı motorlu yamaç paraşütü gösterileri

26. Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nda (21-25 Ekim) Çalış Plajı'nda yapılan led ışıklı motorlu yamaç paraşütü gösterileri büyük beğeni topladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Fethiye'de geceyi renklendiren led ışıklı motorlu yamaç paraşütü gösterileri

26. Fethiye Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları'nda led gece gösterileri:

21-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalin Çalış Plajı ayağında, akşam saatlerinde düzenlenen led ışıklı motorlu yamaç paraşütü gösterileri izleyicilere görsel bir şölen sundu. Etkinlikler, festival programının en ilgi çeken bölümlerinden biri olarak kayda geçti.

gösterilerin öne çıkan yönleri:

Farklı ülkelerden katılan yüzlerce akrobasi pilotu tarafından sergilenen performanslarda, ışıklandırılmış paramotorlar sahil boyunca oluşturdukları senkronize rotalar ve renkli efektlerle dikkat çekti. Akşam uçuşları, deniz ve kıyı dokusunu arka plan yaparak ziyaretçilere fotoğraf ve video çekimleri için etkileyici kareler sundu.

festival programı ve diğer etkinlikler:

Festival süresince yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayış ve yüksek hızlı yamaç paraşütü gibi gösterilerin yanı sıra Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen paramotor, yelken kanat, microlight ve sıcak hava balonu etkinlikleri de izlendi. Organizasyon, farklı disiplinlerin bir arada sunulduğu zengin bir programla hem yerli hem yabancı izleyicilerin ilgisini çekti.

Çalış Plajı'ndaki gösteriler, katılımcı pilotların teknik yetenekleri ile ışık teknolojisinin birleşmesi sayesinde festival alanında yoğun ilgi gördü ve etkinliğin gece bölümüne ayrı bir dinamizm kattı.

FETHİYE’DE LED IŞIKLI MOTORLU YAMAÇ PARAŞÜTÜ GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ ALDI

FETHİYE’DE LED IŞIKLI MOTORLU YAMAÇ PARAŞÜTÜ GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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