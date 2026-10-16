fon krizine karşı cerrahi müdahale: sermaye piyasalarını hedef alanlara geçit yok

Erdoğan: fon krizini cerrahi hassasiyetle çözüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Türkiye İnovasyon Haftası programında yaptığı konuşmada, son dönemde fon piyasalarının bir bölümünde yaşanan sorunun kontrol altına alındığını duyurdu. Erdoğan, 17 Eylül’den itibaren adımlar atıldığını, bu süreçte tam yetkiye sahip fon koordinasyon kurulunun kurulduğunu ve operasyonun bir cerrah titizliğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

tasfiye süreçleri ve ödemeler:

Erdoğan, tasfiye edilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ödenmesi önceliğinin altını çizdi. Açıklamaya göre olağan tasfiyede ödemeler geçen hafta başlamış ve sorunsuz şekilde sürüyor. Olağanüstü tasfiye süreçlerinde ise Meclis’e sunulan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin başlayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı, bu adımların yatırımcı haklarını korumaya yönelik ve hızlı çözümler üreten bir yaklaşım taşıdığını söyledi.

manipülasyonla mücadele ve yaptırımlar:

Haksız kazanç elde edenlere karşı hukuki süreçlerin işletildiğini vurgulayan Erdoğan, soruşturmaların yeni bilgiler ve itiraflarla derinleştirildiğini belirtti. Piyasa düzenbazlığı yapanlara tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayarak, "3 lirasını sadece birkaç ayda yirmiye, otuza katlayana asla tolerans göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, üretim ve ihracat yapan kesimlerin fedakârlıklarına dikkat çekerek adaletin sağlanacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca muhalefeti ve bazı basın organlarını kriz tellallığı yapmakla eleştirdi; süreci provokatif haber ve açıklamalarla siyaseten kendi avantajlarına çevirmeye çalıştıklarını, bunun milyonlarca aileyi etkileyen olumsuz sonuçlar doğurduğunu savundu.

sermaye piyasalarının stratejik rolü:

Sermaye piyasalarının tasarruf sahipleri ile reel sektör arasında, borçlanmadan ortaklığa dayalı bir finans köprüsü kurduğunu belirten Erdoğan, özellikle bankacılık sisteminin kredi verme eğilimindeki sınırlılıklar sonrası sermaye piyasalarının reel sektöre desteğinin önem kazandığını anlattı. Teknoloji ve inovasyon yatırımlarının yüksek Ar-Ge maliyetleri ve uzun geliştirme süreleri nedeniyle sermaye piyasalarına daha uygun olduğuna dikkat çekti ve girişim sermayesi yatırım fonlarının milli teknoloji hamlesinin önemli destekleyicileri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, fonlara ilişkin sorunun bütün piyasa araçlarını zan altında bırakacak biçimde büyütülmesinin ekonominin altyapısını zayıflatacağını söyledi: "Toplam fon sayısının yalnızca yüzde 4,6’sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek Türkiye ekonomisinin altını oymak olur". Bu yaklaşımı hem sermaye piyasalarına hem reel sektöre zarar verecek bir sabote girişimi olarak niteledi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı, fırsatçılığa ve sahtekârlığa karşı kararlı bir mücadele yürütüleceğini, ancak bu mücadele sürerken sağlam organların tahrip edilmemesi gerektiğini ifade etti. Devlet ciddiyeti ve sorumluluk çerçevesinde hareket edileceğini belirten Erdoğan, milletin hak ve hukukunun korunmasının en öncelikli amaç olmaya devam edeceğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 13. TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMADA FON KRİZİNE DEĞİNDİ.