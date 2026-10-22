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Garanti BBVA Kripto yarım milyona ulaştı, bankacılık deneyimini kriptoya taşıdı

Garanti BBVA Kripto, bankacılık altyapısı ve yenilikçi özellikleriyle 500 bin kullanıcıya ulaştı; mobil entegrasyon, OTC ve komisyon avantajları öne çıktı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Garanti BBVA Kripto yarım milyona ulaştı, bankacılık deneyimini kriptoya taşıdı

Garanti BBVA Kripto büyümesini sürdürüyor:

Garanti BBVA Kripto, bankacılık standartlarındaki altyapısı ve kullanıcı odaklı ürün geliştirme yaklaşımıyla 500 bin müşteriye ulaştı. 2023'ten bu yana kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan platform, attığı adımlarla Türkiye kripto varlık pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Kullanıcı odaklı yenilikler:

Platform, yatırım süreçlerini kolaylaştıracak bir dizi özellik sundu. Yenilenen mobil uygulama sade bir arayüzle limit emir, kâr-zarar takibi, fiyat alarmı, favori coin listeleri ve gelişmiş grafik ekranları gibi araçları yatırımcılara sundu. Ayrıca uygulamayı giriş yapmadan deneyimleme imkanı sağlayan guest log-in özelliği eklendi. Platformda hem Türk lirası hem de Amerikan doları paritelerinde işlem yapılabiliyor.

Bankacılık entegrasyonu ve portföy görünümü:

Garanti BBVA Mobil ile entegre çalışan yapı sayesinde kullanıcılar kripto varlıklarını hisse, yatırım fonu ve diğer finansal araçlarla aynı ekranda görebiliyor. Bu bütüncül görünüm, kripto yatırımlarını günlük bankacılık deneyiminin doğal bir parçası haline getiriyor ve portföy yönetimini kolaylaştırıyor.

Kurumsal adımlar ve işlem çözümleri:

Yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak platform, yüksek hacimli işlemler için OTC (tezgâh üstü işlem) hizmetini devreye aldı. Ayrıca, piyasa yapıcı işlemlerde TRY limit emirlerinde komisyonu sıfırlayarak kullanıcılara daha avantajlı koşullar sundu.

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven konuya ilişkin, "Kripto varlık alanında büyümenin, kullanıcıların platforma duyduğu güvenle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle en başından itibaren odağımızı teknolojiye, güvenliğe ve kullanıcı deneyimine yönelttik. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını merkeze alarak yatırım deneyimini daha kolay, daha erişilebilir ve daha bütüncül hale getirecek çözümler geliştirdik. 500 bin müşteriye ulaşmış olmak, doğru yönde ilerlediğimizi bizlere bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki dönemde de yatırımcıların beklentilerini yakından izleyerek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye, kripto varlık ekosistemine değer oluşturan yenilikçi bir platform olmaya devam edeceğiz"

Platformun mali gücünü destekleyen bir adım da 5 milyar 788 milyon TL’ye ulaşan ödenmiş sermaye oldu. Bu sermaye yapısı, Garanti BBVA Kripto'nun Türkiye kripto varlık ekosistemindeki güçlü konumunu pekiştiriyor.

Şirket, önümüzdeki dönemde de ürün ve hizmet geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor; odak teknoloji, güvenlik ve kullanıcı deneyimi olmaya devam edecek.

GARANTİ BBVA KRİPTO GENEL MÜDÜRÜ ONUR GÜVEN

GARANTİ BBVA KRİPTO GENEL MÜDÜRÜ ONUR GÜVEN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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