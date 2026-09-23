Gece yarısı Esenyurt'ta yayılan yangın beş iş yerini etkiledi

müdahale ve olay yeri:

İstanbul Esenyurt'ta, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki iş yerlerinde gece saat 2.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre alevler oto lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yükseldi ve kısa sürede bitişik nizamdaki diğer iş yerlerine sıçradı.

Yangın sonucunda toplam 5 iş yeri (4 dükkân ile bir yemek şirketi) yangından etkilendi. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

itfaiye müdahalesi ve kontrol:

İtfaiye ekipleri yoğun çaba göstererek alevlere müdahale etti. Yapılan söndürme çalışmalarının ardından yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında bölgeye ek ekipman ve personel yönlendirildi.

önlemler ve soğutma çalışmaları:

Yangın söndürüldükten sonra iş yerlerinde ve yemek şirketinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevredeki alan tedbir amaçlı kontrollü tutuluyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı; soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL ESENYURT'TA OTO LASTİKÇİ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİKTE BULUNAN 4 İŞ YERİ İLE BİR YEMEK ŞİRKETİNE SIÇRADI. İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.