Gençlere araç desteği: KKTC'de KDV muafiyeti ve ikinci el kredi adımları

KKTC'de gençlerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak paket

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gençlerin ilk araç alımlarını kolaylaştırmaya yönelik yeni destek paketini açıkladı. Paket, 18-25 yaş arasındaki gençleri hedef alıyor ve motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan araçlarda KDV muafiyeti uygulanmasını içeriyor.

ilk araç alımında KDV muafiyeti:

Başbakan Üstel, muafiyet uygulamasının gençlerin ilk araç edinimini teşvik edeceğini belirtti. Uygulamanın amacı, özellikle birikim yapan gençlerin ve çocuklarına araç almak isteyen ailelerin karşılaştığı ekonomik yükü hafifletmek. Hükümet, muafiyetin teknik koşullarını ve uygulama takvimini aşamalı olarak hayata geçirecek.

ikinci el ve toplu taşıma adımları:

Paket, sadece yeni alımlarla sınırlı kalmayıp ikinci el piyasasına yönelik kredi maliyetlerinin düşürülmesini de kapsıyor. Üstel, ülkede toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, yeni dönemde toplu taşımanın geliştirilmesi için adımlar atılacağını ve bu alandaki iyileştirmelerin de gençlerin ulaşım ihtiyacını azaltacağını vurguladı.

Başbakan, gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişlerinde ve kendi düzenlerini kurma süreçlerinde devlet desteğinin artırılacağını söyledi. Aile bütçelerine katkı sağlayacak yeni uygulamaların devreye alınacağını belirten Üstel, önümüzdeki yılı gençlerin yılı ilan ettiklerini ve destek paketlerini aşamalı olarak uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, 18-25 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN İLK ARAÇ ALIMLARINDA, MOTOR HACMİ 1,6 LİTREYİ AŞMAYAN ARAÇLAR İÇİN KDV MUAFİYETİ UYGULANACAĞINI AÇIKLADI.