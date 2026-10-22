Dolar 49,6242 +0,01%
Euro 55,7246 -0,15%
Bist 11.343,11 -2,02%
Altın Gram 6.539,93 -1,23%
EUR/USD 1,1207 -0,25%
Brent Petrol 111,98 +2,90%
--°

Gençlere araç desteği: KKTC'de KDV muafiyeti ve ikinci el kredi adımları

Ünal Üstel: KKTC'de 18-25 yaş arası gençlerin 1,6 litre altı ilk araç alımlarına KDV muafiyeti getirilecek, ikinci el kredi maliyetleri düşürülecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Gençlere araç desteği: KKTC'de KDV muafiyeti ve ikinci el kredi adımları

KKTC'de gençlerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak paket

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gençlerin ilk araç alımlarını kolaylaştırmaya yönelik yeni destek paketini açıkladı. Paket, 18-25 yaş arasındaki gençleri hedef alıyor ve motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan araçlarda KDV muafiyeti uygulanmasını içeriyor.

ilk araç alımında KDV muafiyeti:

Başbakan Üstel, muafiyet uygulamasının gençlerin ilk araç edinimini teşvik edeceğini belirtti. Uygulamanın amacı, özellikle birikim yapan gençlerin ve çocuklarına araç almak isteyen ailelerin karşılaştığı ekonomik yükü hafifletmek. Hükümet, muafiyetin teknik koşullarını ve uygulama takvimini aşamalı olarak hayata geçirecek.

ikinci el ve toplu taşıma adımları:

Paket, sadece yeni alımlarla sınırlı kalmayıp ikinci el piyasasına yönelik kredi maliyetlerinin düşürülmesini de kapsıyor. Üstel, ülkede toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, yeni dönemde toplu taşımanın geliştirilmesi için adımlar atılacağını ve bu alandaki iyileştirmelerin de gençlerin ulaşım ihtiyacını azaltacağını vurguladı.

Başbakan, gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişlerinde ve kendi düzenlerini kurma süreçlerinde devlet desteğinin artırılacağını söyledi. Aile bütçelerine katkı sağlayacak yeni uygulamaların devreye alınacağını belirten Üstel, önümüzdeki yılı gençlerin yılı ilan ettiklerini ve destek paketlerini aşamalı olarak uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, 18-25 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN İLK ARAÇ...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, 18-25 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN İLK ARAÇ ALIMLARINDA, MOTOR HACMİ 1,6 LİTREYİ AŞMAYAN ARAÇLAR İÇİN KDV MUAFİYETİ UYGULANACAĞINI AÇIKLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Resmî törenle karşılama: Erdoğan ve Mark Carney Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde b...
images

Kurtulmuş: fon krizinde sorumlular yargı önünde hesap verecek
images

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde resmi kabul: Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı...
images

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı genel sekreterini kabul etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uygulamalı eğitimle gençler zeytin hasadını sahada öğrendi

Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada

Esenyurt'ta silahlı saldırı: zanlı gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı

Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan dört hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı