Gençlere meslek ufku açan buluşma: Patnos'ta kariyer günleri

Patnos'ta kariyer günleri buluşması

Patnos Devlet Hastanesi, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç Yaşam ve Gelişim Eylem Planı kapsamında gerçekleştirildi ve hastane adına Başhekim Yardımcısı Dr. Hande Büyük okul ziyaretinde yer aldı.

Etkinlikte ele alınan konular:

Dr. Hande Büyük, öğrencilerle kariyer yolculuğu, hedef belirleme ve hayallerin gerçeğe dönüştürülmesi üzerine keyifli ve yönlendirici bir söyleşi yaptı. Öğrencilerin merak ettiği sağlık meslekleriyle ilgili sorular ayrıntılı şekilde yanıtlandı; meslek seçiminin önemi, planlama adımları ve bilinçli tercih yapmanın yolları üzerinde duruldu.

Gençlerin katılımı ve geri dönüşler:

Etkinlik boyunca öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti ve konuşmaların verimli geçtiği kaydedildi. Buluşma, gençlerin geleceğe yönelik planlarını şekillendirmelerine destek olmayı amaçlayan içerik ve uygulamalı yönlendirmelerle güçlendirildi.

Patnos Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğe umutla bakmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyulduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, anlamlı buluşmaya katkılarından dolayı okul müdürüne ve Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.

Yerel kurumların ve sağlık profesyonellerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerin, gençlerin mesleki farkındalığını artırmada ve hedeflerine ulaşma süreçlerinde motive edici rol oynadığı değerlendiriliyor. Katılımcılar, benzer çalışmaların devam etmesinin önemine dikkat çekti.

PATNOS’TA “KARİYER GÜNLERİ” ETKİNLİĞİ: GENÇLERİN GELECEĞİNE IŞIK TUTULDU