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Gölhisar'da kavşakta çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Adnan Menderes Caddesi 150. Sokak kavşağında motosikletle otomobil çarpıştı; 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölhisar'da kavşakta çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gölhisar'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir genç hayatını kaybetti

Burdur’un Gölhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kerim Oymak hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 150. Sokak kavşağında gerçekleşti.

Kaza anı ve yaralıların durumu:

Edinilen bilgilere göre, Kerim Oymak (16) yönetimindeki 15 RA 044 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan ve sola dönüş yaptığı belirtilen Gökhan C. (20) idaresindeki 15 AEF 046 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, motosiklette yolcu olarak bulunan Bedirhan E. (16) ise ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Kerim Oymakın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından morga sevk edildi.

Soruşturma ve gözaltı işlemi:

Olayın ardından otomobil sürücüsü Gökhan C. gözaltına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili tahkikat başlattı ve olay yerinde delil toplama ile görgü tespiti çalışmaları yürütüldü. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kazanın oluş biçimi ve tarafların kusur durumunun netleşmesi bekleniyor.

Kazanın meydana geldiği kavşak ve saat bilgisi ile sürücü ve yolcuya ait yaş ve plaka bilgileri yetkililerce doğrulandı. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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