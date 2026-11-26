Görünmeyen şiddetin izleri sergide

Biruni Üniversitesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Görünmeyen Şiddet-Karanlık Koridor Farkındalık Sergisi"ni açtı. Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu tarafından, Komisyon Başkanı Öğr. Gör. Elif Bakkal Öztokatlı öncülüğünde düzenlenen serginin açılışını Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevim Savaşer ve Prof. Dr. Fatma Çelik gerçekleştirdi. Açılışa akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Serginin hedefi:

Sergi, şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla sınırlı olmadığına dikkat çekmeyi, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet ile sosyal izolasyon, tehdit, kontrol ve ısrarlı takip gibi davranışların toplumsal farkındalığını artırmayı hedefliyor. Etkinlikte öne çıkan mesaj "Her şiddet iz bırakır, her iz görünmez" biçiminde vurgulandı.

Fiziksel şiddet görüntülerine yer verilmekten kaçınılarak, ziyaretçilerin günlük yaşamda karşılaşabileceği ifadeler ve diyaloglar sergi materyali olarak sunuldu. Ziyaretçiler, panolar ve yerleştirmeler aracılığıyla karşılaştıkları cümleleri yeniden düşünmeye ve "Bu sadece bir cümle mi" sorusunu kendilerine sormaya davet ediliyor.

Açılış konuşması ve çağrı:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik, açılışta yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Çelik, şiddetin hiçbir türünün normalleştirilmemesi gerektiğini belirtti ve katılımcılara şu sözlerle seslendi:

"Şiddet gören kadınlar da her türlü şiddet gören çocuklar da korunmalıdır, korunmak zorundadır. Keşke korunmak zorunda kalmasak, keşke hiç kimse bizi korumak zorunda kalmasa ya da bununla ilgili bir gün olmasaydı"

Çelik, şiddetin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önüne geçilmesinin önemine dikkat çekti ve daha sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinde ailelerin sorumluluğuna vurgu yaptı. Ayrıca şiddete maruz kalan bireylerin yardım çağrılarının fark edilmesinin hayati olduğunu söyledi ve yardım istemek için kullanılan el işaretini katılımcılara göstererek toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Sergi, özgün ve deneyimsel tasarımıyla şiddetin farklı biçimlerini görünür kılmayı amaçlıyor; ziyaretçilere hem empati kurma hem de farkındalık geliştirme olanakları sunuyor. Etkinlik, 27 Kasım tarihine kadar Biruni Üniversitesi'nde ziyaret edilebilir.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİNDE 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE "GÖRÜNMEYEN ŞİDDET-KARANLIK KORİDOR FARKINDALIK SERGİSİ" AÇILDI.