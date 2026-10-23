Dolar 49,7328 +0,02%
Euro 55,7289 -0,04%
Bist 11.043,83 -1,57%
Altın Gram 6.440,07 -0,81%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,52 +0,79%
--°

Gurbette çalıştı, köyüne döndü: ORKÖY kredisiyle traktör alıp ormanda çalışmaya başladı

Uzun yıllar gurbette çalıştıktan sonra köyüne dönen Bedri Şenol, ORKÖY kredisiyle 1 milyon 300 bin TL tutarında traktör alarak orman üretim işçiliğine başladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:46

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 09:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Gurbette çalıştı, köyüne döndü: ORKÖY kredisiyle traktör alıp ormanda çalışmaya başladı

gurbette geçen yıllardan ormanda yeni bir başlangıç

Tokat ilinin Erbaa ilçesine bağlı Yeşilköy doğumlu Bedri Şenol, uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra köyüne dönülmesiyle rotasını değiştirdi. İlk etapta eski bir traktörle orman üretim işçiliğine başlayan Şenol, iş hacmini büyütmek ve ekipmanını yenilemek için ORKÖY kredileri hakkında bilgi aldı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanda mutlu şekilde çalışan vatandaşın görüntülerini ORKÖY ile orman köylümüzün yanındayız notuyla paylaşarak uygulamanın somut örneklerinden birini kamuoyuna gösterdi.

kredi detayları ve sağlanan destek:

Şenol'un başvurusu kabul edildi ve kendisine yüzde 20'si hibe, 7 yıl faizsiz ödemeli 1 milyon 300 bin TL tutarında kredi sağlandı. Bu kaynakla eski traktör yenilenerek daha verimli bir makineyle işlere devam edilmeye başlandı. Sağlanan finansman, hem ekipman yenilenmesini hem de iş gücünde artışı mümkün kıldı.

Traktörün yenilenmesiyle günlük çalışma kapasitesi ve taşınabilirlik arttı; Şenol, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine ve süreci yöneten birimlere teşekkür etti.

kırsal dönüş ve yerinde kalkınma hedefleri:

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü açıklamasında ORKÖY (Orman Köy İlişkileri) desteklerinin orman köylerinde sürdürülebilir yaşamı desteklemeye ve yerel ekonomiyi canlandırmaya devam ettiği vurgulandı. Tarım, hayvancılık, yenilenebilir enerji ve mikro işletme kredileriyle orman köylüsünün gelir seviyesinin artırıldığına dikkat çekildi.

Yetkililer, kırsal ekonomiyi güçlendirmenin ve yeni istihdam imkânları oluşturmanın kırsaldan göçün önüne geçilmesinde etkili olduğunu belirtti. Açıklamada yer alan ifadeyle toprağına sahip çıkan, üreten ve ürettiğiyle güçlenen tüm orman köylülerinin yanında olunacağı ifade edildi ve birlikte daha güçlü, daha yeşil bir gelecek hedeflendi.

Köydeki örnek uygulama, İstanbul gibi büyük şehirlerden köye dönmeyi düşünen yakın çevresi için de umut kaynağı oldu; yakınları, benzer destek sağlanması halinde köye dönüp orman üretim işçisi olarak çalışmak istediklerini iletti.

UZUN YILLAR GURBETTE ÇALIŞTIKTAN SONRA KÖYÜNE DÖNEN VATANDAŞ, ORKÖY&#039;ÜN SAĞLADIĞI KREDİ DESTEĞİYLE...

UZUN YILLAR GURBETTE ÇALIŞTIKTAN SONRA KÖYÜNE DÖNEN VATANDAŞ, ORKÖY'ÜN SAĞLADIĞI KREDİ DESTEĞİYLE YENİ BİR TRAKTÖR SATIN ALDI. KÖYÜNDEKİ ORMANDA İŞ İMKANI BULAN TOKATLI BEDRİ ŞENOL'A SAĞLANAN DESTEK BÜYÜK ŞEHİRLERDEN KÖYÜNE DÖNMEK İSTEYEN ARKADAŞLARINA DA UMUT OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum rıhtımında bir gün: Star Legend 300 yolcuyla limana demir attı
images

Turkcell ve Samsung'tan 650 binlik 5G hamlesi
images

OYAK küresel ortaklarla Orta Asya ve Kafkasya için özel sermaye fonu çalışmaları...
images

Dalaman havalimanı eylülde 844 bin 949 yolcu ağırladı, 9 ayda 4 milyon 571 bin 4...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Denizli OSB'de maç heyecanı: Bahar Tekstil ana tabloda, Denizli OSB klasmanda şampiyon

Elmadağ'da direğe çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

Cumhuriyet coşkusu kulaçlarla Mimar Ferdi Zeyrek'te buluşuyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı