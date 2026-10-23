Gurbette çalıştı, köyüne döndü: ORKÖY kredisiyle traktör alıp ormanda çalışmaya başladı

gurbette geçen yıllardan ormanda yeni bir başlangıç

Tokat ilinin Erbaa ilçesine bağlı Yeşilköy doğumlu Bedri Şenol, uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra köyüne dönülmesiyle rotasını değiştirdi. İlk etapta eski bir traktörle orman üretim işçiliğine başlayan Şenol, iş hacmini büyütmek ve ekipmanını yenilemek için ORKÖY kredileri hakkında bilgi aldı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanda mutlu şekilde çalışan vatandaşın görüntülerini ORKÖY ile orman köylümüzün yanındayız notuyla paylaşarak uygulamanın somut örneklerinden birini kamuoyuna gösterdi.

kredi detayları ve sağlanan destek:

Şenol'un başvurusu kabul edildi ve kendisine yüzde 20'si hibe, 7 yıl faizsiz ödemeli 1 milyon 300 bin TL tutarında kredi sağlandı. Bu kaynakla eski traktör yenilenerek daha verimli bir makineyle işlere devam edilmeye başlandı. Sağlanan finansman, hem ekipman yenilenmesini hem de iş gücünde artışı mümkün kıldı.

Traktörün yenilenmesiyle günlük çalışma kapasitesi ve taşınabilirlik arttı; Şenol, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine ve süreci yöneten birimlere teşekkür etti.

kırsal dönüş ve yerinde kalkınma hedefleri:

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü açıklamasında ORKÖY (Orman Köy İlişkileri) desteklerinin orman köylerinde sürdürülebilir yaşamı desteklemeye ve yerel ekonomiyi canlandırmaya devam ettiği vurgulandı. Tarım, hayvancılık, yenilenebilir enerji ve mikro işletme kredileriyle orman köylüsünün gelir seviyesinin artırıldığına dikkat çekildi.

Yetkililer, kırsal ekonomiyi güçlendirmenin ve yeni istihdam imkânları oluşturmanın kırsaldan göçün önüne geçilmesinde etkili olduğunu belirtti. Açıklamada yer alan ifadeyle toprağına sahip çıkan, üreten ve ürettiğiyle güçlenen tüm orman köylülerinin yanında olunacağı ifade edildi ve birlikte daha güçlü, daha yeşil bir gelecek hedeflendi.

Köydeki örnek uygulama, İstanbul gibi büyük şehirlerden köye dönmeyi düşünen yakın çevresi için de umut kaynağı oldu; yakınları, benzer destek sağlanması halinde köye dönüp orman üretim işçisi olarak çalışmak istediklerini iletti.

UZUN YILLAR GURBETTE ÇALIŞTIKTAN SONRA KÖYÜNE DÖNEN VATANDAŞ, ORKÖY'ÜN SAĞLADIĞI KREDİ DESTEĞİYLE YENİ BİR TRAKTÖR SATIN ALDI. KÖYÜNDEKİ ORMANDA İŞ İMKANI BULAN TOKATLI BEDRİ ŞENOL'A SAĞLANAN DESTEK BÜYÜK ŞEHİRLERDEN KÖYÜNE DÖNMEK İSTEYEN ARKADAŞLARINA DA UMUT OLDU.