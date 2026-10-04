Hakkari'de KPSS ön lisans oturumu için inşaat ve korna seslerine ara verildi

Hakkari'de sınav günü uygulanan sessizlik ve güvenlik önlemleri:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans oturumu nedeniyle Hakkari'de geniş çaplı güvenlik ve sessizlik tedbirleri uygulandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınav binaları çevresinde denetim yaptı, sınavın huzurlu bir ortamda sürmesi için çevresel faktörler yakından takip edildi.

emniyetin aldığı tedbirler:

Görevliler sınav merkezleri çevresinde görevli personelle koordineli bir denetim yürüttü; sınav sırasında gürültü oluşturabilecek inşaat çalışmaları ve korna kullanan sürücüler uyarıldı. Hakkari Belediyesi de Altay Caddesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmalarını sınavın sona ereceği saate kadar durdurdu. Uygulanan tedbirlerin amacı, adayların konsantrasyonunun korunması ve sınav düzeninin sağlanması olarak açıklandı.

sınav organizasyonu ve adaylara yönelik düzenlemeler:

2026-KPSS Ön Lisans oturumu Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da, toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınavda 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan oturuma adaylar saat 10.00'dan sonra alınmadı. Genel Yetenek-Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi; ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar için ise 30 dakika ilave süre sağlandı.

Sınav günü kimlik sorunları yaşayanların mağduriyet yaşamaması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri de açık tutuldu. Yetkililer, sınav süresince alınan önlemlerin adayların rahatça sınava girmesine katkı sağladığını belirtti.

HAKKARİ’DE 2026-KPSS ÖN LİSANS OTURUMU NEDENİYLE EMNİYET EKİPLERİ SINAV MERKEZLERİ ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIRKEN, GÜRÜLTÜ OLUŞMAMASI AMACIYLA İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULDU VE BELEDİYE EKİPLERİNİN ALT YAPI ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ.