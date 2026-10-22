Husiler Suudi Arabistan'da savunma, petrol ve havalimanlarını vurduklarını açıkladı

Husiler son 48 saatte Suudi hedeflerine yönelik saldırıları ilan etti

Yemen’deki Husiler’in askeri sözcüsü Yahya Saree, son 48 saat içinde Suudi Arabistan topraklarındaki bir dizi hedefe balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin iddiaları:

Saree, açıklamasında ilk saldırının Riyad’daki Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığını ve doğrudan vurulduğunu söyledi. İkinci saldırıda Dammam’daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanının hedeflendiğini, bunun sonucunda havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını belirtti.

Üçüncü hedef olarak Yanbu’daki Aramco tesisinin işaret edildiğini, buranın "tam isabetle vurulduğunu" ve hedef alınan yerde yangın çıktığını aktaran Saree, dördüncü saldırının ise Abha Uluslararası Havalimanına yöneldiğini ifade etti.

Saldırının bilançosu ve çatışma bağlamı:

İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Saree açıklamasında Husiler’in Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılara devam edeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Dammam’daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirmiş; saldırının maddi hasara yol açtığını ve detaylı hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Yemen'deki Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Saree, son 48 saatte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığı binası, Dammam'daki Fahd Uluslararası Havalimanı, Yanbu'daki Aramco şirketi ve Abha Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediklerini ifade etti.