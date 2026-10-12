İkinci elde eylül verileri: elektrikliler yükseldi, piyasa aylık toparlandı

raporun öne çıkan verileri:

Quick Finans’ın SmartIQ iş birliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu’nun eylül ayı verileri sektördeki hareketliliğin çerçevesini çizdi. Raporda, sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışlarının eylülde 83.469 adet olarak gerçekleştiği ve bunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 oranında daralma anlamına geldiği belirtildi. Aylık bazda ise bu satışlarda yaklaşık yüzde 3 artış gözlendi.

Ocak-ağustos döneminde ise sıfır kilometre satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 daralarak 803.465 adede gerilemiş durumda.

sıfır ve ikinci el arasındaki farklılaşma:

Rapor, sıfır kilometre pazarıyla ikinci el pazarındaki ayrışmaya işaret ediyor. Sıfır kilometre satışlardaki belirgin yıllık gerilemeye karşın ikinci el pazarı daha sınırlı bir daralma gösterdi; bu durum tüketicilerin bütçe kısıtları, kredi düzenlemeleri ve alternatif yatırım araçlarındaki değişimlere bağlı olarak düşük bütçeli mobilite ihtiyacının yükselmesiyle ilişkilendirildi. Her iki pazarda da aylık satışların yüzde 3 artması, yaz döneminin sona ermesiyle talebin yeniden canlandığına dair işaret verdi.

aylık toparlanmanın arkasındaki dinamikler:

Raporda ekonomik konjonktür ve piyasalardaki likidite koşullarının mevcut trendi mevsimsel etkilerle birlikte bir süre daha sürükleyebileceği vurgulandı. Ancak yılın son çeyreğine girilirken, fiyat avantajı, agresif kampanyalı finansman ve erişilebilir ödeme seçenekleri sunan marka ve modellerin pazar payı kazanma çabalarının satışları daha da yukarı çekebileceği değerlendirildi.

ikinci el segmentleri ve stok durumları:

İkinci el otomobil pazarında eylülde aylık bazda toparlanma gözlendi. Ağustos ayında 340.829 adet olan ikinci el otomobil satışları, eylülde yaklaşık yüzde 3 artarak 351.311 adede ulaştı ve haziran-eylül döneminin en yüksek seviyesine çıktı. Yıllık bazda ise eylül 2025’teki 373.728 adede kıyasla yaklaşık yüzde 6 düşüş kaydedildi; ağustostaki yıllık daralma yüzde 5 iken eylülde yüzde 6’ya yükseldi.

Bu aylık toparlanmaya rağmen yıllık farkın kapanamamış olması, pazardaki canlanmanın geçen yılın aynı dönemindeki hacmi telafi etmek için henüz yeterli olmadığını gösteriyor.

stokta kalma süreleri ve arz kaynakları:

Eylülde stokta kalma süreleri de uzadı. Pazar ortalaması ağustostaki 49 günden eylülde 51 güne çıktı. Binek otomobillerde ortalama stok süresi 51 güne yükselirken ticari araçlarda 46 günden 47 güne çıktı; böylece ticari araçlar binek otomobillere kıyasla daha kısa sürede alıcı bulmaya devam etti.

Stok süresindeki uzamanın nedeni olarak; yaz sezonunun sona ermesiyle kiralama sektöründen piyasaya arz edilen araç sayısındaki hızlı artış ve bireylerin gelirlerindeki bozulma nedeniyle sahip oldukları araçları satışa sunmaları sonucu oluşan stok fazlası gösterildi.

alt segmentlerdeki hareketler:

İkinci el hafif ticari araç pazarında ağustos 2026’da 45.923 adet olan satışlar, eylülde 46.362 adede yükselerek aylık yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında düşüş mevcut; eylül 2025’te 61.171 adet olan satışlar, eylül 2026’da 14.809 adet azalarak yaklaşık yüzde 24 geriledi.

15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar olan segmentte ise eylülde artış görüldü: ağustostaki 127.074 adetten eylülde yaklaşık yüzde 4,5 artışla 132.824 adede ulaşıldı. Ortalama fiyat neredeyse sabit kalarak 414.412 TL seviyesinden 414.477 TL'ye çıktı; ortalama stokta kalma süresi ağustostaki 52 günü eylülde de korudu. Bu durum, işlem hacminin arttığını ancak araçların alıcı bulma hızında belirgin bir değişim olmadığını gösteriyor.

ikinci el elektrikli araçlardaki ivme:

Raporda öne çıkan en belirgin artış ise ikinci el elektrikli araç pazarında oldu. Eylülde ikinci el elektrikli araç satışları 9.556 adede ulaştı ve yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Ağustodaki 8.439 adete göre aylık artış yaklaşık yüzde 13 olurken, ocakta kaydedilen 5.277 adetle kıyaslandığında yılbaşından bu yana artış yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.

Üç ay üst üste devam eden büyüme, tüketicilerin ikinci el elektrikli araçlara artan ilgisini teyit ediyor. Raporda bu eğilimin akaryakıt maliyetleri, vergi avantajlarına bağlı düşük bütçeli fiyatlar ve krediye erişimdeki nispi kolaylıklar gibi faktörlerle ilişkilendirildiği ifade edildi.

Genel olarak eylül verileri, ikinci el pazarında aylık bazda sınırlı bir toparlanma olduğunu ancak yıllık bazda daralmanın devam ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle yılın son çeyreğine girilirken finansman koşulları ve markaların kampanya stratejileri, satışlara yön verecek ana unsurlar arasında gösteriliyor.

QUİCK FİNANS'IN SMARTIQ İŞ BİRLİĞİYLE YAYINLADIĞI 2. EL OTO RAPORU'NUN EYLÜL AYINA AİT VERİLERİNİN YER ALDIĞI GÜNCEL SAYISINDA SEKTÖRE DAİR EN YENİ TRENDLER PAYLAŞILDI. AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI 83 BİN 469 OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİ BELİRTİLDİ.